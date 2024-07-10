У министра обороны РФ есть брат в Киеве: племянница обратилась к путинскому чиновнику после удара по "Охматдету"

Блогер напомнила, что сама жила 10 лет в Киеве и водила ребенка в "Охмадет"

У действующего министра обороны России Андрея Белоусова есть брат в Киеве. В Украинской столице также жила его племянница, которая регулярно водила своего ребенка с инвалидностью в клинику "Охмадет", которая на днях была обстреляна российскими ракетами.

Об этом рассказала блогер Наталья Вертинская, которая назвала себя племянницей российского министра. Соответствующее обращение она обнародовала на своем канале в Youtube.

Она напомнила, что вследствие российской атаки по Киеву было выпущено 38 ракет, из которых 30 были сбиты, а остальные полетели в жилые дома, детские сады и в бизнес-центры. Вертинская отметила, что 10 лет назад жила в районе, где расположена клиника "Охмадет" и водила туда своего ребенка. Помимо того она добавила, что в Соломенском районе продолжает жить двоюродный брат Белоусова.

"Я хочу чтобы ты подумал, переосмыслил всё и остановился, дядя Андрей, пожалуйста. Помолись, подумай вообще о том что вы творите. Это не может дальше продолжаться. Вчера погибло в моём городе четыре ребёнка, из-за того что ты запустил туда ракету", — сказала она.

Вертинская добавила, что записывает видеообращение, так как у нее нет прямого контакта с Белоусовым, а ее семья никогда не была с ним близкой и особо не общалась.

"Пожалуйста, расскажите всему миру о том, что у министра обороны России в Киеве живёт брат двоюродный, а также в Киеве похоронены его бабушка и дедушка, его тётя, за могилами которых продолжает следить мой отец", — добавила она.

Как сообщалось ранее, российская ракетная атака на Киев унесла жизни 33 человек, а еще более 120 получили травмы разной степени тяжести. Среди погибших 5 детей.