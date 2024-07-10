Міністр оборони РФ має брата у Києві: племінниця звернулася до путінського чиновника після удару по "Охматдиту"

Блогер нагадала, що сама жила 10 років у Києві та водила дитину в "Охмадит"

У чинного міністра оборони Росії Андрія Білоусова є брат у Києві. В Українській столиці також жила його племінниця, яка регулярно водила свою дитину з інвалідністю до клініки "Охмадит", яка днями була обстріляна російськими ракетами.

Про це розповіла блогерка Наталія Вертинська, яка назвала себе племінницею російського міністра. Відповідне звернення вона оприлюднила на своєму каналі у Youtube.

Вона нагадала, що внаслідок російської атаки по Києву було випущено 38 ракет, з яких 30 були збиті, а решта полетіла в житлові будинки, дитячі садки та бізнес-центри. Вертинська зазначила, що 10 років тому жила в районі, де розташована клініка "Охмадит" та водила туди свою дитину. Крім того, вона додала, що в Солом’янському районі продовжує жити двоюрідний брат Білоусова.

"Я хочу, щоб ти подумав, переосмислив все і зупинився, дядько Андрію, будь ласка. Помолися, подумай взагалі про те, що ви творите. Це не може далі продовжуватися. Вчора загинуло в моєму місті чотири дитини, через те що ти запустив туди ракету ", — сказала вона.

Вертинська додала, що записує відеозвернення, оскільки вона не має прямого контакту з Білоусовим, а її родина ніколи не була з ним близькою і особливо не спілкувалася.

"Будь ласка, розкажіть усьому світу про те, що у міністра оборони Росії у Києві живе брат двоюрідний, а також у Києві поховані його бабуся та дідусь, його тітка, за могилами яких продовжує стежити мій батько", — додала вона.

Як повідомлялося раніше, російська ракетна атака на Київ забрала життя 33 людей, а ще понад 120 отримали травми різного ступеня важкості. Серед загиблих 5 дітей.