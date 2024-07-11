Дедушку Вову убила российская ракета: героиня фотографии "Телеграфа" чудом выжила в Охматдете

Шестилетняя Маша была на операции, когда по детской больнице ударила российская ракета

Среди многочисленных жертв целенаправленной российской атаки на киевскую больницу "Охматдет" оказалась семья Петреченко из Кропивницкого. Елена, мама маленькой Маши, поначалу не хотела общаться с журналистами. Однако впоследствии нашла в себе силы поделиться своей историей с "Телеграфом", чтобы почтить память своего отца, погибшего во время атаки.

"Российская ракета убила дедушку"

Именно фотография маленькой Маши, сделанная фотокорреспондентом "Телеграфа" Яном Доброносовым после ракетной атаки, облетела весь мир. Она стала одним из свидетельств российского преступления. Позже с этой фотографией сделал публикацию в Instagram берлинский стилист Франк Вильде. Таким образом, он хотел привлечь внимание мирового сообщества.

Франк Вильде с фото 6-летней Маши

Благодаря огласке удалось связаться с семьей на фото. Как рассказывает мама Елена, в тот день ее шестилетнему ребенку делали операцию. Во время ракетной атаки девочка пребывала в состоянии наркоза. Так что не осознавала, что происходит.

– После того, как она вышла из наркоза, начала рыдать, у нее шла кровь, которую она постоянно сплевывала. Тогда был хаос, врачи хотели записать, что ребенок остался сиротой. Но потом меня нашли, — говорит Елена.

Сегодня состояние здоровья девочки в порядке. А Елена так и объяснила дочери, что российская ракета убила дедушку Вову, и его больше нет.

Елена и Владимир Петреченко

"Я его нашла изуродованным"

Семья приехала в Киев именно для операции. Дедушка девочки, 62-летний Владимир Петреченко настаивал на том, чтобы лично привезти их в больницу.

— Он говорил: "Я привезу, я увезу, я все сделаю", — вспоминает Елена отца со слезами на глазах.

Трагедия произошла мгновенно. Когда прогремел взрыв, Елена бросилась искать папу.

— Что-то меня несло к нему. Потому что он всегда нам первым звонил по телефону, писал. А на этот раз я не могла дозвониться, — вспоминает женщина первые минуты после атаки.

Елена подбежала к машине: автомобиль был засыпан камнями, но отца там не нашла.

Владимир Петреченко с внучкой Машей

— У меня еще была надежда. Я понимала, что его нужно искать, потому что счет идет на считанные секунды. И вот я его нахожу, за зданием… Меня просто привело туда, — вспоминает женщина, едва сдерживая эмоции.

У Владимира Петреченко была оторвана правая рука, окровавлен живот…

— Я к "скорой", говорю: "Это мой папа, спасите его!" А врач мне отвечает: "Я видела, но ничего нельзя сделать", — рассказывает Елена.

Молодая женщина не знала, как сообщить об этом своей маме, которая тоже приехала с ними. Но когда та все увидела, то упала на тело мужа и начала рыдать.

Медаль от президента и грамоты за труд

Елена с горечью вспоминает о так и не сбывшихся планах отца:

— Он говорил: "Я вышел на пенсию, теперь буду жить для себя". Папа был уверен, что в Киеве безопасно. Но, так все в один момент оборвалось и рухнуло.

Владимир Петреченко работал в строительной фирме. Еще в 2014 году возводил фортификационные сооружения в Донецкой области, чем очень гордился.

— Казалось, он не хотел, чтобы мы ему говорили, что он молодец. Но вот сейчас я чувствую, что он хотел бы это услышать. Я действительно им горжусь, хотя не часто ему это говорила, — признается Елена.

Мама Маши – Елена – на фоне поврежденного корпуса "Охматдета"

Дедушка был настоящим патриотом, говорит молодая мама.

— Он всегда ругался: "Орки, орки, эти проклятые орки, сколько они принесли зла, сколько они принесут". Наша семья много донатила. Мы, как могли, поддерживали украинскую армию, — рассказывает Елена.

У Владимира были грамоты и медаль от Администрации президента. Также у него были грамоты от Кировоградской облгосадминистрации за добросовестный труд.

— Я хочу, чтобы была о нем память, — говорит Елена. — Хочу, чтобы Украине давали ПВО не только, когда случаются такие трагедии. Когда ракеты прямо летят в больнице, в роддомы. Мир должен как можно больше поддерживать Украину.

На вопрос о том, считает ли она своего отца героем, Елена отвечает:

— Да, мой отец для меня герой. И я буду повторять это. Чтобы знали, что он действительно был хорошим человеком. Он действительно вкладывал в государство, потому что он был строителем, — заключает женщина.