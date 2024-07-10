Его фото облетело мир: что известно о малыше, который пострадал от удара РФ по "Охматдету" (фото)

В настоящее время ребенок лечится в другом заведении

Двухлетний малыш по имени Никита — один из пострадавших в результате террористического удара россиян по детской больнице "Охматдет". Мальчик страдает синдромом Лайелла (токсический эпидермальный некролиз), тяжелым заболеванием кожи.

К моменту удара россиян по больнице, он как раз проходил лечение в заведении. Сейчас он, как и другие почти 100 детей, вынужден был переехать на лечение в другую больницу. Об этом, в частности, сообщил общественный деятель Антон Геращенко в своем X (Twitter).

Видео с ребенком, который проходит лечение в другом заведении, опубліковали в сети. К счастью, семья мальчика не пострадала во время атаки и теперь рядом со своим малышом.

Сразу после террористического удара РФ по Украине, фотография с маленьким мальчиком, чудом оставшимся в живых, облетела весь мир.

В общей сложности, по обновленной информации, после идентификации тел и фрагментов тел погибших, в результате российской атаки 8 июля в Киеве погибли 33 человека, из которых 5 детей. Пострадали – 121 человек, из которых 10 детей.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что Россия в 8 раз нарастила производство ракет Х-101, которой ударила по "Охматдету": СМИ узнали важный нюанс.