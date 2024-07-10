Його фото облетіло світ: що відомо про малюка, який постраждав від удару РФ по "Охматдиту" (фото)

Нині дитина лікується в іншому закладі

Дворічний малюк, на ім’я Микита — один із постраждалих внаслідок терористичного удару росіян по дитячій лікарні "Охматдит". Хлопчик страждає на синдром Лаєлла (токсичний епідермальний некроліз), важке захворювання шкіри.

На момент удару росіян по лікарні, він як раз проходив лікування у закладі. Нині він, як й інші майже 100 дітей, був змушений переїхати на лікування в іншу лікарню. Про це, зокрема, повідомив громадський діяч Антон Геращенко у своєму X (Twitter).

Відео з дитиною, яка нині проходить лікування в іншому закладі, опублікували у мережі. На щастя, родина хлопчика не постраждала під час атаки й тепер поруч зі своїм малюком.

Одразу після терористичного удару РФ по Україні, світлина з маленьким хлопчиком, який дивом залишився живим, облетіла весь світ.

Загалом, за оновленою інформацією, після ідентифікації тіл та фрагментів тіл загиблих, внаслідок російської атаки 8 липня у Києві загинули 33 людини, з яких 5 дітей. Постраждали – 121 людина, з яких 10 дітей.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що Росія у 8 разів наростила виробництво ракет Х-101, якою вдарила по "Охматдиту": ЗМІ дізналися важливий нюанс.