Росія у 8 разів наростила виробництво ракет Х-101, якою вдарила по "Охматдиту": ЗМІ дізналися важливий нюанс

Х-101 є однією з найсучасніших крилатих ракет Росії

Російська ракета Х-101, яка вдарила по "Охматдиту", може містити більше 50 деталей іноземного виробництва. Це свідчить про успіхи Кремля в ухилянні від санкцій.

Подробиці щодо цього повідомляє Financial Times. Видання посилається на думки експертів та українських чиновників.

За даними видання, зараз Росія виробляє майже у вісім разів більше Х-101, ніж до повномасштабного вторгнення. При цьому країна, як і раніше, залежить від запчастин, що імпортуються із західних країн.

"Х-101 є однією з найсучасніших крилатих ракет Росії і має вирішальне значення для її кампанії повітряних ударів по Україні, що посилюється. Росія виробляє майже у вісім разів більше Х-101, ніж до повномасштабного вторгнення, і як і раніше залежить від запчастин із західних". країн, особливо із США ", — йдеться у публікації.

FT пише, що за 2021 рік Росія виробила всього 56 ракет Х-101. При цьому в 2023-му створили 420.

За словами керівника дослідження санкцій в Інституті KSE в Києві Олени Білоусової, західні технології дозволяють РФ створювати ці "розумніші" ракети, здатні долати протиповітряну оборону (ППО) України.

Аналіз ракети Х-101, випущеної Україною в січні, виявив у її складі 16 електронних пристроїв західного виробництва. При цьому два компоненти було вироблено компанією STMicroelectronics зі штаб-квартирою у Швейцарії. Інші – американськими виробниками мікросхем, включаючи Texas Instruments, Analog Devices та Intel.

За результатами аналізу російських документів з’ясувалося, що російські компанії у 2023 році отримували подібні деталі, просто купуючи їх на відкритому ринку та імпортуючи через Китай. "Вся продукція в основному призначена для цивільного використання, причому деякі з них є досить старими", — пише Financial Times.

У свою чергу, в Офісі президента України дійшли висновку, що Х-101 може містити понад 50 різних деталей іноземного виробництва.

Нагадаємо, що в Кремлі, незважаючи на докази того, що по дитячій лікарні "Охматдит" 8 липня вдарила саме російська ракета Х-101, продовжують брехати.

Коментуючи ракетний удар, прессекретар російського диктатора Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Росія нібито не атакує цивільні об’єкти в Україні. Вони нібито "вражають військову інфраструктуру".

Раніше "Телеграф" писав, що західні політики приголомшені ударом РФ по "Охматдиту".