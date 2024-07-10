Россия в 8 раз нарастила производство ракет Х-101, которой ударила по "Охматдету": СМИ узнали важный нюанс

Х-101 является одной из самых современных крылатых ракет России

Ударившая по "Охматдету" российская ракета Х-101 может содержать больше 50 деталей иностранного производства. Это говорит об успехах Кремля в уклонении от санкций.

Подробности на этот счет сообщает Financial Times. Издание ссылается на мнения экспертов и украинских чиновников.

По данным издания, на данный момент Россия производит почти в восемь раз больше Х-101, чем до полномасштабного вторжения. При этом страна по-прежнему зависит от запчастей, импортируемых из западных стран.

"Х-101 является одной из самых современных крылатых ракет России и имеет решающее значение для ее усиливающейся кампании воздушных ударов по Украине. Россия производит почти в восемь раз больше Х-101, чем до полномасштабного вторжения, и по-прежнему зависит от запчастей из западных стран, особенно из США", — говорится в публикации.

FT пишет, что в 2021 году Россия произвела всего 56 ракет Х-101. При этом в 2023-м из создали 420.

По словам руководителя исследования санкций в Институте KSE в Киеве Елены Белоусовой, западные технологии позволяют РФ создавать эти "более умные" ракеты, способные преодолевать противовоздушную оборону (ПВО) Украины.

Анализ ракеты Х-101, выпущенной по Украине в январе, выявил в ее составе 16 электронных устройств западного производства. При этом два компонента были произведены компанией STMicroelectronics со штаб-квартирой в Швейцарии. Остальные — американскими производителями микросхем, включая Texas Instruments, Analog Devices и Intel.

По результатам анализа российских документов выяснилось, что российские компании в 2023 году получали подобные детали, просто покупая их на открытом рынке и импортируя через Китай. "Вся продукция в основном предназначена для гражданского использования, причем некоторые из них довольно старые", — пишет Financial Times.

В свою очередь в Офисе президента Украины пришли к выводу, что Х-101 может содержать более 50 различных деталей иностранного производства.

Напомним, что в Кремле, несмотря на имеющиеся доказательства того, что по детской больнице "Охматдет" 8 июля ударила именно российская ракета Х-101, продолжают лгать.

Комментируя ракетный удар, пресс-секретарь российского диктатора Путина Дмитрий Песков заявил, что Россия якобы не атакует гражданские объекты в Украине. Они якобы "поражают военную инфраструктуру".

Ранее "Телеграф" писал, что западные политики ошеломлены ударом РФ по "Охматдету".