Салліван: США та Україна готують силову відповідь на удар по "Охматдиту"

Подробиці підготовки "удару відплати" поки що тримають у таємниці

Україна та Сполучені Штати активно працюють над силовою відповіддю росіянам за удар по дитячій лікарні "Охматдит" у Києві 8 липня. Більш детальні подробиці поки що не розкриваються.

Про підготовку "удару відплати" заявив радник Білого дому з питань національної безпеки Джейк Салліван на саміті НАТО. Він зазначив, що під час нападу російських терористів на лікарню США побачили реальність російської жорстокості.

"Ми працюємо з українцями, щоб впоратися з цим нападом і відповісти з силою та рішучістю", – запевнив він.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 10 липня стало відомо про загибель дитини, яка постраждала під час обстрілу "Охматдиту". На момент ракетного удару він перебував у критичному стані.

Відеорепортаж Яна Доброносова з "Охматдиту" дивіться у матеріалі "Телеграф": "Палати в крові, корпус у тріски: на що російські терористи перетворили дитячу лікарню "Охматдит" (ексклюзивне відео)".

Фоторепортаж від Яна Доброносова "Телеграф" публікує у цьому матеріалі: "Евакуація дітей, люди під завалами та велике горе: наслідки удару по "Охматдиту" (ексклюзивні фото)".