Росіяни почали застосовувати нову тактику нічних атак: подробиці від Повітряних сил

Основною ціллю стала Хмельниччина

За день 11 липня в Україні кілька разів оголошували повітряну тривогу. Увечері росіяни атакували нашу країну п’ятьма ракетами Х-101 із літаків стратегічної авіації. Вночі ворог запустив по Україні 19 "шахедів". Сили ППО збили 5 крилатих ракет і 11 безпілотників.

Командувач Повітряних Сил Микола Олещук повідомив, що основним напрямом удару росіян став Старокостянтинів у Хмельницькій області. На Хмельниччині, а також у Сумській та Черкаській областях було збито ракети.

"Також протиповітряною обороною збито 11 "шахедів" та безпілотників невстановленого типу в Миколаївській, Київській, Вінницькій, Хмельницькій, Херсонській та Сумській областях", — йдеться в повідомленні.

Примітно, що росіяни застосували нову тактику для нічної атаки на Україну. У ВС додали, що решту 8 безпілотників було локаційно втрачено. Там припустили, що ворог, прагнучи перевантажити нашу ППО, використовує імітатори ударних БПЛА.

"Інформація про постраждалих та руйнування не надходила", — додав Олещук.

Раніше "Телеграф" розповідав, чому росіяни регулярно атакують Старокостянтинів. Біля міста розташований один із військових аеродромів України. Путінська армія наполегливо намагається його знищити.