Б’ють по Старкону місяцями: чому Старокостянтинів такий важливий для росіян і де він (карта)

Росіяни з 2023 року випустили по місту як мінімум 100 ракет і 150 безпілотників

У ніч проти четверга, 30 травня, російські окупанти знову атакували Україну ракетами та дронами. Основним напрямом удару став Старокостянтинів у Хмельницькій області (у соцмережах його скорочено називають Старкон – ред.).

"Телеграф" вирішив з’ясувати, чому він такий "цікавий" Росії. Важливо відзначити, що біля міста розташований один із військових аеродромів України. Путінська армія наполегливо намагається його знищити.

Ця авіабаза знаходиться практично в межах міста, за кілька кілометрів від центру на протилежному, східному, березі річки Случ.

За часів Радянського Союзу тут були 63 бомбардувальна дивізія, а потім 7 бомбардувальний полк.

Зараз авіабаза у Старокостянтинові – одна з найбільш обладнаних у країні. Тут є спеціально укріплені укриття для стоянки та відповідна злітно-посадкова смуга.

Під час нічного обстрілу у місцевих пабликах повідомлялося, що в місті пролунала чимала кількість вибухів.

Траєкторія російських ракет та безпілотників під час нічної атаки 30 травня

У Повітряних силах України повідомили, що захисники неба загалом збили 7 крилатих ракет Х-101/Х-555 та 32 безпілотники.

За даними Telegram-каналу "Николаевский Ванёк", Старкон перебуває під інтенсивними атаками ворога із серпня 2023 року.

За цей час у його бік росіяни випустили:

більше 60 крилатих ракет ("Калібр" або ракети з бортів ТУ-95мс);

до 10 Кинджалів (носій МіГ-31К);

понад 130 БПЛА;

Більшість (близько 95%) захисникам українського неба вдалося збити. Найвища інтенсивність обстрілів Старкона була зафіксована у листопаді та грудні 2023 року. Російські окупанти 14 грудня використовували навіть ракети типу "Кинжал" для атаки.

Що стосується наслідків обстрілу минулої ночі, "Николаевский Ванёк" написав: "Звісно, не буду розписувати наслідки обстрілів, що де впало, чи влучили, чи не влучили. Це зайняло б багато часу, а якщо навіть ворог не влучив ніде то краще про це не казати — нехай далі розповідають казки про "знищені підземні бункери НАТО" чи ще щось".

Раніше "Телеграф" розповідав своїм читачам, чому російські війська у березні активно атакували Стрий на Львівщині.