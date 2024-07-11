По всій Україні оголосили масштабну повітряну тривогу: яка загроза

Українців закликали бути у безпечних місцях

В Україні оголошено масштабну повітряну тривогу. Її причиною є зліт літака МіГ-31К.

Про це повідомила прес-служба Повітряних сил України у своєму telegram-каналі. Поки що інших загроз у повітряному просторі України поки що не спостерігається.

"Увага! Ракетна небезпека по всій території України. Зафіксовано зліт МіГ-31К!", — йдеться у повідомленні.

Карта повітряних тривог

15.59 — відбій повітряної тривоги.

15.48 – зафіксовано розвідника над Миргородом.

15.48 — зліт третього Міг-3.

15.45 — зліт другого МіГ-2.

Зазначимо, МіГ-31К — носій гіперзвукової ракети Х-47м2 "Кинжал". Х-47М2 "Кинжал" — аеробалістична ракета, яка потенційно може нести ядерний заряд. Прийнято на озброєння російської армії у грудні 2017 року. Зовні вона схожа на балістичні ракети від ОТРК "Іскандер", а деякі експерти вважають, що саме на їхній базі розробили "Кинжал". Максимальна швидкість — 4080 м/с або 14688 км/год.

Ракета може вражати цілі з відривом до 2000 км. Саме тому, коли у повітря підіймається носій ракет МіГ-31К, тривогу оголошують для всіх областей України.

Востаннє повітряну тривогу оголошували вчора. Вона була на всій території України.