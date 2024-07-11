По всей Украине объявлялась масштабная воздушная тревога: какая была угроза (обновлено)

Украинцев призвали быть в безопасных местах

В Украине объявлена масштабная воздушная тревога. Ее причиной является взлет самолета МиГ-31К.

Об этом сообщила пресс-служба Воздушных сил Украины в своем telegram-канале. Пока других угроз в воздушном пространстве Украины пока не наблюдается.

"Внимание! Ракетная опасность по всей территории Украины. Зафиксирован взлет МиГ-31К!", — говорится в сообщении.

Карта воздушных тревог

15.59 — отбой воздушной тревоги.

15.57 — все МиГ-31К пошли на посадку

15.48 — зафиксирован разведчик над Миргородом.

15.48 — взлет третьего Миг-3.

15.45 — взлет второго МиГ-2.

Отметим, МиГ-31К — носитель гиперзвуковой ракеты Х-47м2 "Кинжал". Х-47М2 "Кинжал" — аэробалистическая ракета, которая потенциально может нести ядерный заряд. Принята на вооружение российской армии в декабре 2017 года. Внешне она похожа на баллистические ракеты от ОТРК "Искандер", а некоторые эксперты считают, что именно на их базе и разработали "Кинжал". Максимальная скорость — 4080 м/c или 14 688 км/ч.

Ракета может поражать цели на расстоянии до 2000 км. Именно поэтому, когда в воздух поднимается носитель ракет МиГ-31К, тревогу объявляют для всех областей Украины.

Последний раз воздушную тревогу объявляли вчера. Она была по всей территории Украины.