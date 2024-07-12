Росіяни атакували Київщину дронами: у КОВА розповіли про наслідки ворожого обстрілу

В регіоні працювали сили ППО

Вночі з 11 на 12 липня російські окупанти знову атакували Київщину. Повітряна тривога в області оголошувалася тричі протягом вечора та тривала загалом понад 7 годин.

Про це повідомляє очільник Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко. У повітряному просторі регіону були зафіксовані ворожі ракети та ударні дрони.

За інформацією Кравченка, в області працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі.

Внаслідок атаки влучань в житлові та критичні інфраструктурні об'єкти не зафіксовано. На щастя, постраждалих також немає.

Наразі оперативні служби фіксують падіння уламків в трьох районах на відкритих місцевостях, поза межами населених пунктів. Тривають роботи з їх дослідження.

Нагадуємо, за день 11 липня в Україні кілька разів оголошували повітряну тривогу. Увечері росіяни атакували нашу країну п’ятьма ракетами Х-101 із літаків стратегічної авіації. Вночі ворог запустив по Україні 19 "шахедів". Сили ППО збили 5 крилатих ракет і 11 безпілотників.

Основним напрямом удару росіян став Старокостянтинів у Хмельницькій області. На Хмельниччині, а також у Сумській та Черкаській областях було збито ракети.

Також сили ППО збили 11 "шахедів" та безпілотників невстановленого типу в Миколаївській, Київській, Вінницькій, Хмельницькій, Херсонській та Сумській областях.

Раніше "Телеграф" писав, що у Києві було повністю завершено аварійно-рятувальні роботи після російської атаки 8 липня. Стало відомо, скільки людей загинуло внаслідок обстрілу.