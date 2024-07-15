Этим россияне Харьков еще не обстреливали: новая угроза нависла над городом-миллионником

В теории тяжелые российские бомбы уже могут долететь до пригородов Харькова

В последние дни россияне обстреливают Харьков с использованием полутонных авиабомб ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК), благодаря которому дальность их поражения достигает 85 километров. Однако есть вероятность того, что вскоре они смогут использовать против города авиабомбы весом в тонну и даже в полторы тонны.

Об этом рассказал руководитель прокуратуры Харьковской области Александр Фильчаков в интервью изданию Думка. Он отметил, что тяжелые авиабомбы уже применялись в области.

Первый случай применения полуторатонной ФАБ-1500 был зафиксирован 5 мая 2024 года в городе Купянск. Тогда благодаря УМПК бомба смогла пролететь 40 километров и упала в районе жилой застройки.

"Они тестируют, они пробуют. Мы ожидаем, что, к сожалению, они будут пытаться запустить ФАБ-1500 с УМПК. Однако, по нашим прогнозам, в город она вряд ли сейчас долетит, но в пригород, в окрестностях города, может быть", — сказал Фильчаков.

Он подчеркнул, что Харьков находится в 28 километрах от границы России, а потому дальности запуска уже хватает, чтобы бомбы долетели до города. Впрочем, чиновник добавил, что запуски производят с расстояния в 20-40 километров от границы, чтобы не подвергать самолеты риску попасть в зону действия ПВО.

И хотя сейчас областной центр находится в относительной безопасности, однако это не значит, что так будет всегда.

"Мы тоже раньше не могли подумать о том, что ФАБ-500 может пролететь 85 км. Они доработали крепеж и изменили тактику пусков. Сейчас самолет поднимается на высоту около 12 км и сбрасывает эти авиационные бомбы", — отметил Фильчаков.

Российская бомба с модулем планирования

Как сообщалось ранее, россияне похвастались запусками трехтонной авиабомбы ФАБ-3000 с УМПК. В свою очередь глава Офиса президента Андрей Ермак рассказал, что Украина могла спасти множество жизней, если бы могла бить по российской территории западным оружием.