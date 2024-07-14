"Одно решение убережет много жизней": у Зеленского отреагировали на новое мощное оружие россиян

Украине нужно разрешение на применение западного оружия по российским аэродромам

Российское минобороны похвасталось тем, как запускает по Украине авиабомбы ФАБ-3000. При этом делают это они с самолетов Су-34, которые ВСУ смогли бы уничтожить на аэродромах, если бы у них было разрешение на применение западного оружия по российской территории.

Об этом написал в своем telegram-канале глава Офиса президента Андрей Ермак. Он напомнил, что ФАБ-3000 это авиабомба весом в три тонны, а Су-34 базируются на аэродромах у украинской границы.

По его словам, ВСУ должны уничтожить эти аэродромы, чтобы защитить своих людей.

"Для этого нам нужно разрешение на удары вглубь россии западным оружием, чтобы эти самолеты больше не сбрасывали эти бомбы. Одно такое решение может уберечь много жизней", — сообщил Ермак.

Эти бомбы впервые начали выпускать еще в 1946 году, но о первых их применениях стало известно лишь в конце июня 2024 года, когда их применили на Харьковском направлении. Российское минобороны подтвердило факты использования ФАБ-3000 против Украины лишь 14 июля.

Как известно, ФАБ расшифровывается, как "фугасная авиационная бомба", а цифра обозначает ее вес. Таким образом ФАБ-3000 говорит о том, что это авиабомба весом в 3 тонны, однако в зависимости от модификации только 1200-1400 кг выпадает на взрывчатое вещество. Несмотря на это, бомбы подобного типа способны причинять чудовищные разрушения и уничтожать цели даже если они находятся под землей.

Как сообщалось ранее, 13 июля в сети появились первые кадры запуска такой бомбы с самолета Су-34.