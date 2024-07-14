"Одне рішення вбереже багато життів": у Зеленського відреагували на нову потужну зброю росіян

Україні потрібен дозвіл на застосування західної зброї російськими аеродромами

Російське міноборони похвалилося тим, як запускає Україною авіабомби ФАБ-3000. При цьому роблять це вони з літаків Су-34, які ЗСУ змогли б знищити на аеродромах, якби мали дозвіл на застосування західної зброї по російській території.

Про це написав у своєму telegram-каналі глава Офісу президента Андрій Єрмак. Він нагадав, що ФАБ-3000 це авіабомба вагою три тонни, а Су-34 базуються на аеродромах біля українського кордону.

За його словами, ЗСУ мають знищити ці аеродроми, щоб захистити своїх людей.

"Для цього нам потрібен дозвіл на удари вглиб росії західною зброєю, щоб ці літаки більше не скидали ці бомби. Одне таке рішення може вберегти багато життів", — повідомив Єрмак.

Ці бомби вперше почали випускати ще 1946 року, але про перше їх застосування стало відомо лише наприкінці червня 2024 року, коли їх застосували на Харківському напрямку. Російське міноборони підтвердило факти використання ФАБ-3000 проти України лише 14 липня.

Як відомо, ФАБ розшифровується як "фугасна авіаційна бомба", а цифра позначає її вагу. Таким чином, ФАБ-3000 говорить про те, що це авіабомба вагою в 3 тонни, проте залежно від модифікації лише 1200-1400 кг випадає на вибухову речовину. Попри це, бомби подібного типу здатні завдавати жахливих руйнувань і знищувати цілі навіть якщо вони знаходяться під землею.

Як повідомлялося раніше, 13 липня у мережі з’явилися перші кадри запуску такої бомби з літака Су-34.