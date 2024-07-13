Росіяни вперше показали скидання тритонної керованої авіабомби: такими знищують Торецьк

Подібні авіабомби можуть завдавати серйозних руйнувань.

У російських джерелах вперше показали, як виглядає авіабомба ФАБ-3000 з універсальним модулем планування та корекції (УМПК). Завдяки цьому тритонні бомби можуть летіти на значну відстань.

Відповідними зображеннями та відео поділився telegram-канал Clash Reports, який відстежує ситуацію із конфліктами у світі. Хоча факти застосування цього типу авіаційного боєприпасу було відомо з кінця червня, проте їх запуск з літака тактичної авіації було показано вперше.

"Вперше російські джерела опублікували відео установки та запуску бомбардувальником Су-34 тритонної авіабомби ФАБ-3000 з комплектом наведення УМПК", — йдеться у підписі до знімків.

Відео нижче є прискореним і хаотичним слайдшоу, на якому мало що можна розглянути, проте на мить там показують процес скидання бомби з подальшим розкриттям крил УМПК.

Як відомо, ФАБ розшифровується як "фугасна авіаційна бомба", а цифра позначає її вагу. Таким чином, ФАБ-3000 говорить про те, що це авіабомба вагою в 3 тонни, проте залежно від модифікації лише 1200-1400 кг випадає на вибухову речовину.

На озброєнні такі бомби з’явилися 1946 року і призначалися для знищення укріплень, в тому числі й підземних. При вибуху особовий склад міг бути підданий впливу ударної хвилі в радіусі до 300 метрів.

Варто зазначити, що це не найважчі фугасні авіабомби в російському арсеналі — там ще є ФАБ-5000 і ФАБ-9000, проте в Україні вони не застосовувалися.

Перше застосування ФАБ-3000 з УМПК було зафіксовано у Липцях (Харківська область) наприкінці липня. Після цього їх застосовували у боях за Торецьк.