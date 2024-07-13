Россияне впервые показали сброс трехтонной управляемой авиабомбы: такими уничтожают Торецк

Подобные авиабомбы могут причинять серьезные разрушения

В российских источниках впервые показали, как выглядит авиабомба ФАБ-3000 с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК). Благодаря этому трехтонные бомбы могут лететь на значительное расстояние.

Соответствующими изображениями и видео поделился telegram-канал Clash Reports, который отслеживает ситуацию с конфликтами в мире. Хотя о фактах применения этого типа авиационного боеприпаса было известно с конца июня, однако их запуск с самолета тактической авиации был показан впервые.

"Впервые российские источники опубликовали видео установки и запуска бомбардировщиком Су-34 трехтонной авиабомбы ФАБ-3000 с комплектом наведения УМПК", — говорится в подписи к снимкам.

Видео ниже представляет собой ускоренное и хаотичное слайдшоу, на котором мало что можно рассмотреть, однако на мгновение там показывают процесс сброса бомбы с последующим раскрытием крыльев УМПК.

Как известно, ФАБ расшифровывается, как "фугасная авиационная бомба", а цифра обозначает ее вес. Таким образом ФАБ-3000 говорит о том, что это авиабомба весом в 3 тонны, однако в зависимости от модификации только 1200-1400 кг выпадает на взрывчатое вещество.

На вооружении такие бомбы появились в 1946 году и предназначались для уничтожения укреплений, в том числе и подземных. При взрыве личный состав мог быть подвержен воздействию ударной волны в радиусе до 300 метров.

Стоит отметить, что это не самые тяжелые фугасные авиабомбы в российском арсенале — там есть еще ФАБ-5000 и ФАБ-9000, однако в Украине они не применялись.

Первое применение ФАБ-3000 с УМПК было зафиксировано в Липцах (Харьковская область) в конце июля. После этого их применяли в боях за Торецк.