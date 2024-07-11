"Есть признаки тактического кризиса": военный эксперт оценил ситуацию возле Торецка и Нью-Йорка

Ситуация может ухудшиться

На Торецком направлении ведутся серьезные бои ― россияне уничтожают застройку артиллерией и авиабомбами. На этом направлении есть признаки тактического кризиса.

Противник также продвигается на юге и западе от Нью-Йорка. Об этом "Телеграфу" рассказал военный эксперт Олег Стариков.

Бои за Торецк

"Бои ведутся там очень серьезные. Торецк является одним из основных направлений, где есть признаки тактического кризиса", ― сказал Стариков.

Враг обстреливает Торецк с артиллерии и задействует большое количество авиации, чтобы уничтожить застройку. Это является одной из тактик войны, когда перед штурмом проводится артподготовка. У России помимо артиллерии есть и мощные авиабомбы, которые она и применяет.

"Дело в том, что не только обстреливаются [населенные пункты ― ред.] з артиллерии, но и задействуется большое количество авиации, в том числе бомбардировочной авиации. Для чего это делается? Это делается, чтобы уничтожить всю застройку…

Он [враг — ред.] перебросил на Торецкое направление большое количество авиации и сейчас идет выбивание, уничтожение застройки. Следующим этапом, естественно, будут штурмовые действия", ― сказал Стариков.

Ситуация в Нью-Йорке

Военный эксперт подчеркнул, что анализируя ситуацию на Торецком направлении, важно обратить внимание и на Нью-Йорк. Этот город находится в 10 км от Торецка.

Россияне подошли к южным окраинам Нью-Йорка и продвинулись к западу. Сейчас там идут ожесточенные бои.

"Россияне уже подошли к южным окраинам [Нью-Йорка ― ред.], там ведутся боевые действия. Но еще поступила информация, я как раз проверял, что они пошли в том числе на запад, где-то один километр они еще и на запад пробились", ― сказал Стариков.

Оккупационные войска таким образом расширяют зону ведения боевых действий. Они преследуют две цели.

"Они таким способом расширяют зону контроля, зону ведения боевых действий. Для чего? Для того чтобы мы им во фланг не ударили и второе, чтобы мы как можно больше использовали своих ресурсов, чтобы не могли перебросить на угрожаемые участки", ― сказал Стариков.

Что происходит на Торецком направлении: выводы

"Вывод такой: есть на Торецком направлении определенные признаки тактического кризиса. Если Командование ВСУ не локализует этот кризис, то ситуация будет ухудшаться, и противник будет дальше-дальше продвигаться", ― сказал эксперт.

На Торецком направлении не самая сложная ситуация. Дела обстоят хуже на Покровском направлении.

"Пока еще такой ситуации, как на Покровском направлении, там на Торецком пока нет. На Покровском намного сложнее", ― сказал Стариков.

Отметим, что в разговоре эксперт обратил внимание на один важный момент. Российские войска на Торецком направлении демонстрируют высокий уровень оперативного мастерства. Недооценка противника может привести к поражению.

"Реально ведутся боевые действия с высоким уровнем оперативного мастерства. Если не уважаешь противника и недооценишь его, это может привести к поражению. Сказал не я, сказал Норман Диксон в "Психологии военной некомпетентности". Вот в этой книге написано, к чему приводит недооценка противника и шапкозакидательские настроения", ― сказал Стариков.

Для справки: расстояние между Торецком и Нью-Йорком по прямой составляет всего 10 км. Эти города находятся в Донецкой области. За последние две недели враг существенно усилил давление в районах этих населенных пунктов.

Ранее "Телеграф" сообщал, что россияне ударили ФАБ-3000 по Нью-Йорку. Это был явный признак подготовки штурмовых действий на Торецком направлении.