Укр

Как не погибнуть в месте обстрела: инструктор рассказал, что делать, если попал под удар

Автор
Антон Корж Антон Корж
Дата публикации
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Выжить во время артобстрела можно, если знать, что делать Новость обновлена 15 июля 2024, 00:02
Выжить во время артобстрела можно, если знать, что делать. Фото Колаж Телеграфу

Обычно в случае артиллерийской или воздушной тревоги нужно бежать в укрытие

Один из элементов российской террористической тактики в Украине – это наносить удары по гражданскому населению. Во время артиллерийских и ракетных обстрелов есть шанс выжить, даже если попал прямо под удар, главное – знать, что делать в этом случае.

Об этом старший инструктор роты тактико-оперативного реагирования (ТОР) патрульной полиции Запорожской области, соучредитель и старший инструктор "Paramedic", ранее — координатор по минной безопасности Красного Креста в Запорожской области Владислав Семивол (позывной "Монах") рассказал в интервью "Телеграфу": "Как выжить во время обстрела и не стать жертвой мины в тылу: объясняет инструктор патрульной полиции".

Обычно в случае артиллерийской или воздушной тревоги нужно бежать в укрытие – бомбоубежище, подвал, сооружения с крепкими бетонными стенами, канавы, траншеи и т.д. Но если не удалось и попал под обстрел, нужно немедленно предпринять следующие шаги:

  • Упасть на землю, поскольку стоящий человек уязвим к осколкам – прошьет ими во весь рост;
  • Если есть выступ или углубление, использовать это для того, чтобы лучше укрыться;
  • Открыть рот – это защитит от контузии и баротравмы;
  • Закрыть руками шею, поскольку там находится большая часть сосудов и артерий – один осколок может привести к кровопотере и гибели в считанные секунды.

Как сообщалось ранее, заместитель министра экономики Игорь Безкаравайный ранее рассказал "Телеграфу", что сейчас в Украине остается очень много заминированных территорий, а разминирование осложняется тем, что россияне местами устанавливали ловушки без логики с целью причинить больше разрушений.

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#Обстрел #Война #Выживание