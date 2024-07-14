Как не погибнуть в месте обстрела: инструктор рассказал, что делать, если попал под удар

Обычно в случае артиллерийской или воздушной тревоги нужно бежать в укрытие

Один из элементов российской террористической тактики в Украине – это наносить удары по гражданскому населению. Во время артиллерийских и ракетных обстрелов есть шанс выжить, даже если попал прямо под удар, главное – знать, что делать в этом случае.

Об этом старший инструктор роты тактико-оперативного реагирования (ТОР) патрульной полиции Запорожской области, соучредитель и старший инструктор "Paramedic", ранее — координатор по минной безопасности Красного Креста в Запорожской области Владислав Семивол (позывной "Монах") рассказал в интервью "Телеграфу": "Как выжить во время обстрела и не стать жертвой мины в тылу: объясняет инструктор патрульной полиции".

Обычно в случае артиллерийской или воздушной тревоги нужно бежать в укрытие – бомбоубежище, подвал, сооружения с крепкими бетонными стенами, канавы, траншеи и т.д. Но если не удалось и попал под обстрел, нужно немедленно предпринять следующие шаги:

Упасть на землю, поскольку стоящий человек уязвим к осколкам – прошьет ими во весь рост;

Если есть выступ или углубление, использовать это для того, чтобы лучше укрыться;

Открыть рот – это защитит от контузии и баротравмы;

Закрыть руками шею, поскольку там находится большая часть сосудов и артерий – один осколок может привести к кровопотере и гибели в считанные секунды.

Как сообщалось ранее, заместитель министра экономики Игорь Безкаравайный ранее рассказал "Телеграфу", что сейчас в Украине остается очень много заминированных территорий, а разминирование осложняется тем, что россияне местами устанавливали ловушки без логики с целью причинить больше разрушений.