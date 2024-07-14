Как выжить при обстреле и не стать жертвой мины в тылу: объясняет инструктор патрульной полиции

На разминирование Украины уйдет 700 лет, а мина с окурок может лишить руки, предупреждает экс-координатор Красного Креста

В Украине два с половиной года идет полномасштабная война с Россией. При этом агрессор часто использует незаконные методы ведения боевых действий, от которых гибнут и страдают мирные жители даже в глубоком тылу.

Как выжить во время прилета вражеской ракеты и не подорваться на заминированном предмете в тыловом городе? Почему можно использовать оружие в целях самообороны, но судебная система, скорее всего, выступит против человека? Почему Международный комитет Красного Креста не выполняет своих обязательств в Украине?

Об этом старший инструктор роты тактико-оперативного реагирования (ТОР) патрульной полиции Запорожской области, соучредитель и старший инструктор "Paramedic", ранее — координатор по минной безопасности Красного Креста в Запорожской области Владислав Семивол (позывной "Монах") рассказал "Телеграфу" в рамках проекта "Линия сопротивления" .

Опасно везде

— В Украине статистика будет хуже, чем в Сирии, Ираке, Йемене, Мали. Инциденты происходят ежедневно. Не все попадает в СМИ, того, что не освещается, много.

Для полного разминирования страны нужно около 700 лет. А столкнуться со взрывоопасными предметами можно не только в прифронтовых городах, но и в тыловых, — напоминает Владислав.

Оккупанты минировали детские игрушки

Буча. После освобождения Бучи от российских войск в апреле 2022 года специалисты обнаружили не только многочисленные минирования, но и неразорвавшиеся боеприпасы в жилых районах. При разминировании своих домов и дворов гибли мирные жители. Оккупанты минировали детские игрушки, бытовую технику, кошек, собак, тела людей.

Харьков. После массированных обстрелов в некоторых районах Харькова, в частности, в Салтовке, остались многочисленные неразорвавшиеся снаряды и мины. Натолкнувшись на боеприпасы, несколько человек погибли, в том числе дети.

Киев. Утро, парк, кто-то выложил натюрморт из заминированных игрушек и фруктов. Прохожие позвонили в полицию, к счастью, обошлось без жертв.

Случай в Киеве инструктор называет хрестоматийным.

Минируют игрушки, тела животных и людей

— Любая вещь, которая привлекла ваше внимание и находится не на своем месте, — яркий маркер, что она опасна, а вы — попавшаяся на крючок рыба.

Предметы могут минировать уже готовыми боеприпасами или использовать самодельное устройство. Но чтобы ставили прямо посреди города растяжки и подобные вещи, такого я не помню.

Однако если говорим о самодельных устройствах и работе диверсионных групп, то здесь фантазия просто безгранична: игрушки, бытовые предметы, кошельки, домашние животные, тела погибших людей — что угодно.

Внимание каждого привлекает что-то свое: чтобы привлечь ребенка, используют игрушки, чтобы приманить военного, подбрасывают магазины для боеприпасов большого объема или какую-то электронику.

Есть правило – обращай внимание на присутствие ненормального и отсутствие нормального. Если на локации, где произошел прилет, лежит битое стекло – это нормально. А вот если среди руин лежит кошелек с кучей денег, это подозрительно.

У самодельных взрывных устройств есть такие вещи, которые их сразу выдают, особенно если их делает дилетант, — отмечает Семивол.

Самодельное взрывное устройство

Как понять, что предмет заминирован?

– Здесь все зависит от того, насколько профессионально заминировали и замаскировали такой объект.

Заминированные вещи могут:

вонять;

тикать, как часы;

дымить;

на них может быть виден скотч, провода.

Также возможны такие "палевные" вещи, как яркий рюкзак или коробка посреди локации – те вещи, которые просто так не бросают.

Куча ярких игрушек сразу выглядит подозрительно, а вот если это будет одна игрушка, то взрослый может ее не заметить, а ребенок рано или поздно найдет. Так что нужно не терять бдительности, — советует "Монах".

Владислав Семивол ("Монах") с журналисткой Викторией Кушнир

Мина с окурок разрывает руку

— Опасным может оказаться практически любой объект. Заминированный предмет размером с окурок способен оторвать несколько пальцев и сделать в кисти сквозную рану. А вот в мягкую игрушку можно поместить значительное количество взрывчатки, способной убить человека.

Чаще всего минеры применяют пехотные боеприпасы вроде гранат. Реже используют просто взрывчатое вещество. Например, пластид, – объясняет старший инструктор роты ТОР.

Горе от самоуверенности

— Нередко возникают случаи, когда взрывоопасные предметы попадают в тыловые города из-за небрежного обращения с БК. Обычно брошенные боеприпасы привозят в город военные или волонтеры.

Затем такие боеприпасы находят в застройках, дворах, потому что они где-то выпадают или их могут умышленно выбросить, когда увидят патруль. Проблема в том, что люди часто знают о боеприпасах только мифы и уверены, что этих знаний достаточно, чтобы понимать, что с этим делать, — замечает Владислав.

"Безопасная" граната оставит от человека гору мяса

— Многие уверены: если из гранаты выкрутить взрыватель, то она станет безопасной. Однако есть десятки "но", когда от человека может остаться гора мяса, если он будет выкручивать взрыватель.

Также в город прилетают неразорвавшиеся кассетные элементы. У них должен быть самоликвидатор. Некоторые кассетные элементы, например 9Н24, если падают не взрывателем вниз, то не детонируют. Однако все равно у них должен сработать элемент самоликвидации, – объясняет Семивол.

Первая домедицинская помощь — "база" для украинцев

— В случае чрезвычайных ситуаций вы можете оказать помощь себе и пострадавшим близким, — убеждает старший инструктор роты ТОР.

Киев. На станции метро произошел инцидент с подозрением на взрывное устройство. После курсов по тактической медицине пассажир помог эвакуировать людей и оказал первую помощь пострадавшим от травм и паники.

Николаев. Волонтер, работавший на пункте гуманитарной помощи, после курсов по тактической медицине спас нескольких человек после обстрела. Он оказал первую помощь пострадавшим с разными видами ранений, включая открытые переломы и осколочные ранения.

— В критической ситуации у человека обычно три базовые реакции: бей, беги или замри. Когда раздаются сигналы воздушной тревоги, многие вместо того, чтобы идти в укрытие, подходят к окнам и смотрят, что и куда летит. Поэтому статистика раненых и погибших растет, — переживает "Монах".

Как не погибнуть в месте обстрела

— Немедленно ложитесь на землю, потому что тело прошьет осколками во весь рост. Ложиться лучше туда, где есть выступ или какое-то углубление;

Откройте рот, чтобы избежать контузии, защититься от баротравмы.

Закройте руками шею, потому что именно там находится сплетение сосудов и артерий. Если их заденет осколком, можно погибнуть от кровопотери за считаные секунды.

После сирены следует бежать в укрытие: бомбоубежище, подвал, постройки с крепкими бетонными стенами, канавы, траншеи.

Как признается Владислав, самое сложное для него во время тренингов по медицинской помощи — заставить людей фокусироваться и учиться. Это касается не только гражданских, но и военных. Многие не видят смысла в подобных знаниях на поле боя.

Нередко взрывоопасные предметы попадают в тыловые города из-за небрежности

Только 5% травм — летальные

— Помню, как до полномасштабного вторжения на занятиях учил людей накладывать турникет, а они спрашивали: "Зачем нам это? У нас ведь не война". А теперь у них другой аргумент: "Ну мы же не в зоне боевых действий".

У моей команды на занятиях было подразделение, бойцы которого уже "обстрелянные", имеют военный опыт. У них логика была: если тебя ранило, тебе конец. На самом же деле во время боев у наших воинов всего 5% летальных травм. Остальные смерти — из-за неоказанной или некачественно оказанной медицинской помощи.

При этом один из военных, который был на тренинге, затем передал своему отцу (также военному. — Ред.) знания, полученные на учебе. Через считаные дни отец получил ранение и благодаря полученным советам смог оказать себе помощь самостоятельно и не погибнуть.

Почему вооруженная самозащита — наказуема

— Хотя жизнь человека является самой высокой ценностью по Конституции Украины, на десятый год войны до сих пор не принят закон об оружии, регулирующий право на самозащиту. Оружие для самообороны использовать можно, но судебная система чаще выступит против человека.

Для самозащиты на улице требуется пистолет, который нельзя использовать из-за отсутствия закона об оружии.

Очень показательно, что во время оккупации Бучи многие граждане использовали оружие для защиты себя и своих семей. Позже многие мужчины присоединились к рядам ВСУ. Однако когда они использовали оружие, то фактически нарушали закон.

Кроме того, купить его можно только для охоты, спорта и войны. А оружие для самозащиты запрещено. Нам предлагают газовые баллончики и травматические пистолеты.

Кухонный нож – орудие убийства № 1 в мире

— Отсутствие огнестрельного оружия не делает общество более безопасным, если нет четких правил его использования. Потенциальный закон об оружии не просто даст право носить пистолет, но и урегулирует вопросы патронов, сертификации, организации стрельбища или тира, выдачи разрешений на все это.

Закон об оружии позволит нам построить нормальную оружейную инфраструктуру, которой у нас нет. Именно поэтому, например, в Запорожье наиболее популярными полигонами являются нелегальные пустыри, где потом валяются боеприпасы, "кабачки" от РПГ.

В Украине отсутствует производство патронов, поэтому их завозят из-за границы и поэтому мы имеем высокие цены на патроны.

Ракетные заводы ХАМАС в подвалах

— До полномасштабного вторжения один патрон стоил гривен 15—20, а сейчас — минимум 35. В России тот же патрон от Барнаульского завода стоит на наши деньги от 14 до 17 гривен.

На сегодняшний день в Украине нет разрешения на организацию подобного производства. Но даже в условиях войны его можно начать, — говорит Владислав Семивол.

В качестве примера он приводит сектор Газа, который простреливается насквозь, но ХАМАС сделал в подвалах подпольные заводы по изготовлению ракет.

Нарекания на Красный Крест

"Монах" отмечает: хотя Международный комитет Красного Креста (МККК) — инициатор создания Женевских конвенций 1949 года, в частности

работа организации вызывает много нареканий со стороны украинцев. Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявляет, что МККК не выполняет своих обязанностей.

Протестующие критикуют Красный Крест после сообщений о гибели пленных в Еленовке. Запорожье, 3 августа 2022 года

— Важно разграничить украинский Красный Крест и Международный комитет, — объясняет Владислав Семивол, восемь лет работавший координатором в украинском представительстве МККК.

Украинский Красный Крест обучает медицинской помощи и занимается вопросами минной опасности, и они это делают эффективно. Гуманитарная помощь – десятки и сотни тонн гуманитарки были выданы людям.

В украинской организации работают люди, добросовестно выполняющие свою работу, часто рискуя собственной жизнью. А вот к Международному комитету у меня есть вопросы!

России плевать на Женевские конвенции

— Если брать работу с пленными, то здесь следует заметить, что Россия не принимает во внимание международные соглашения, она не соблюдает Женевские конвенции. Конвенции работают только в условиях войны, а у них же "СВО". Бесит, что из-за мелких юридических коллизий не работает целая структура.

Международный Красный Крест обещал обеспечить безопасность украинских защитников, которые вышли с "Азовстали" и сдались в плен . Однако организация этого не сделала.

Самая большая критика была после убийства украинских военнопленных в колонии в Еленовке , где по данным Офиса генпрокурора, во время теракта погибли 53 украинских защитника, 130 получили ранения. Украинское военно-политическое руководство назвало произошедшее спланированным терактом.

Также Международный Красный Крест не посещает места содержания украинских пленных. Это касается и еленовской колонии.

С другой стороны, что было бы с защитниками "Азовстали", если бы они не вышли с завода, хоть под какие-то гарантии? Некоторое количество пленных вернулись в Украину.

Мое мнение: страны, где находится топ-менеджмент Красного Креста, очень расслабились, ведь в их мире нет войны.