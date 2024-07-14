Як не загинути у місці обстрілу: інструктор розповів, що робити при потраплянні під удар

Зазвичай у випадку артилерійської або повітряної тривоги потрібно бігти в укриття

Один з елементів російської терористичної тактики в Україні – це завдавати ударів по цивільному населенню. Під час артилерійських та ракетних обстрілів є шанс вижити, навіть якщо потрапив безпосередньо під удар, головне – знати, що робити в цьому випадку.

Про це старший інструктор роти тактико-оперативного реагування (ТОР) патрульної поліції Запорізької області, співзасновник і старший інструктор "Paramedic", раніше — координатор з мінної безпеки Червоного Хреста в Запорізькій області Владислав Семивол (позивний "Монах") розповів в інтерв’ю "Телеграфу": "Як вижити під час обстрілу та не стати жертвою міни у тилі : пояснює інструктор патрульної поліції".

Зазвичай у випадку артилерійської або повітряної тривоги потрібно бігти в укриття – бомбосховище, підвал, споруди з міцними бетонними стінами, канави, траншеї, тощо. Але якщо не вдалося і потрапив під обстріл, потрібно негайно зробити наступні кроки:

Впасти на землю, оскільки людина, яка стоїть, вразлива до уламків – прошиє ними на весь зріст;

Якщо є виступ, або заглиблення, використати це для того, щоб краще укритися;

Відкрити рота – це захистить від контузії та баротравми;

Закрити руками шию, оскільки там розміщена більша частина судин та артерій – один уламок може призвести до крововтрати та загибелі за лічені секунди.

Як повідомлялося раніше, заступник міністра економіки Ігор Безкаравайний раніше розповів "Телеграфу", що зараз в Україні залишається дуже багато замінованих територій, а розмінування ускладнюється тим, що росіяни місцями встановлювали пастки без жодної логіки з метою заподіяти більше руйнувань.