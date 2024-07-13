Россия ударила по железной дороге в Харьковской области: есть раненые, повреждены вагоны (фото)

Произошло возгорание

В субботу, 13 июля, российские войска нанесли удар по железнодорожным объектам и подвижному составу на Харьковщине во время обстрела Буд. Есть раненые среди работников железные дороги.

Об этом сообщила пресс-служба Укрзалізниці.

"Ранены пять железнодорожников: машинист, начальница станции, дежурный по станции, старший путевой мастер и сборщик поездов. Трое железнодорожников с осколочными ранениями и контузией госпитализированы, еще двоим оказана медицинская помощь на месте", — говорится в сообщении.

Также в результате удара повреждены вагоны, произошло их возгорание. Пожар локализован и ликвидирован.

Фото последствий удара уже опубликовало "Суспільне Харків".

Напомним, что днем 13 июля Россия нанесла два удара по населенному пункту Буды Харьковской области. В результате которых более 20 человек травмированы и четверо погибших.

Отмечается, что между первым и повторным ударом по Будам был промежуток в полчаса. Враг прицельно ударил по гражданским и спасателям.

Уже известно, что в результате атаки погиб начальник Харьковского районного управления ГУ ГСЧС в Харьковской области, подполковник службы гражданской защиты Артем Костыря и полицейский сектора реагирования патрульной полиции Харьковского районного управления полиции, старший сержант полиции Алексей Кощей.

Ранее "Телеграф" писал, что россияне захватили деревню на "самом жарком" направлении.