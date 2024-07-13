Росія вдарила по залізниці на Харківщині: є поранені, пошкоджено вагони (фото)

Сталось займання

У суботу, 13 липня, російські війська завдали удару по залізничних об'єктах та рухомому складу на Харківщині під час обстрілу Буд. Є поранені серед працівників залізниці.

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.

"Поранено пʼятьох залізничників: машиніста, начальницю станції, чергового по станції, старшого шляхового майстра та складача поїздів. Трьох залізничників з осколковими пораненнями та контузією госпіталізовано, ще двом надано медичну допомогу на місці", — йдеться у повідомлені.

Також внаслідок удару пошкоджено вагони, сталось їх загоряння. Наразі пожежу локалізовано та ліквідовано.

Фото наслідків удару вже опублікувало "Суспільне Харків".

Нагадаємо, що вдень 13 липня Росія завдала два удари по населеному пункту Буди на Харківщині. Внаслідок яких понад 20 людей травмовано та троє загиблих, серед яких начальник Харківського районного управління ГУ ДСНС в Харківській області Артем Костиря.

Зазначається, що між першим та повторним ударом по Будах був проміжок у пів години. Ворог прицільно вдарив по цивільним людям та рятувальникам.

Вже відомо, що наслідок атаки загинув начальник Харківського районного управління ГУ ДСНС у Харківській області, підполковник служби цивільного захисту Артем Костиря та поліцейський сектору реагування патрульної поліції Харківського районного управління поліції, старший сержант поліції Олексій Кощій.

Раніше "Телеграф" писав, що росіяни захопили село на "найспекотнішому" напрямку.