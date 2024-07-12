На Харківщині під час евакуації на розтяжці підірвались люди: багато постраждалих

За даним фактом почато розслідування

У Вовчанській громаді Харківської області шість людей підірвались на розтяжці. Це сталося під час евакуації.

Про це повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури. За даними слідства, вранці 12 липня у селі Стариця Вовчанської громади під час евакуації через лісосмугу шість людей підірвались на розтяжці, що залишили після себе окупанти.

У прокуратурі підкреслили, що у трьох з постраждалих гостра реакція на стрес. У інших трьох — вибухові поранення.

За процесуального керівництва Чугуївської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України). Досудове розслідування проводить ВП №1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області.

Стариця на мапі

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, як зараз виглядає Вовчанськ зі супутника. Російські окупанти майже вщент знищили місто. На знімках помітно, що від міста практично нічого не залишилось. Найбільше постраждала його північна частина.