Кожен виліт може бути бойовим: Росію викрили у неприємному маневрі з ракетоносіями

Чергова підступна витівка ворога

Неприємний сюрприз для українців ― Росія розпочала споряджати борти стратегічних бомбардувальників Ту-95МС на авіабазі "Оленья" в Мурманській області. Через це моніторинги більше не зможуть відстежувати кількість споряджених ракетами бортів.

Кожен виліт бомбардувальників тепер буде сприйматись як бойовий. Про це повідомляє телеграм-канал Tracking.

Ту-95МС споряджають ракетами на авіабазі "Оленья"

Моніторинги звернули увагу, що після ракетної атаки 8 липня 2024 року борти Ту-95МС не здійснювали передислокацію. Раніше вони здійснювали переліт на авіабазу "Енгельс-2" для спорядження ракетами.

Попри відсутність передислокації, бомбардувальники обстріляли Україну ракетами увечері 11 липня. Це означає, що їх спорядили ракетами на авіабазі "Оленья".

"Якщо раніше для спорядження крилатими ракетами Х-101 Ту-95МС здійснювали переліт на АБ "Енгельс-2", то тепер все спорядження відбудеться прямо на авіабазі "Оленья".

Відстежувати кількість бортів які споряджені ракетами тепер буде неможливо. Тому кожний виліт може бути бойовим", ― йдеться у повідомленні.

Тепер літаки споряджаються ракетами одразу на базі "Оленья"

Росія розширила кількість авіабаз, де можлива зарядка літаків ракетами, до трьох. Моніторинговий канал назвав їх:

"Оленья" у Мурманській області; "Дягилево" у Рязанській області; "Енгельс-2" у Саратовській області.

"Враховуючи активність різних типів бомбардувальників (Ту-95МС, Ту-160 та Ту-22М3) та зміну тактики надалі нас очікує більше "сюрпризів", ― йдеться у повідомленні.

Авіабаза "Оленья" знаходиться у Мурманській області

Для довідки: стратегічний бомбардувальник-ракетоносець Ту-95МС регулярно використовується для обстрілу України. Він є носієм ракет Х-101 та Х-55/555. Літак створбвали для того, щоб він міг нести стратегічні крилаті ракети великої дальності. Ту-95МС входить до переліку об’єктів з так званої ядерної тріади РФ.

"Телеграф" раніше повідомляв, чому над Києвом збили не всі ракети 8 липня. Ситуацію прояснив колишній речник Повітряних сил ЗС України Юрій Ігнат.