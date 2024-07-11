Повітряна тривога лунає у частині областей України: на Хмельниччині чули вибухи

Ракети та безпілотники прямували на захід

Ввечері, 11 липня, в Україні було оголошено повітряну тривогу. Небезпека загрожувала західним регіонам, зокрема, кілька ракет націлилися на Хмельницьку область.

Про це повідомили Повітряні сили України у своєму Telegram. Зазначили, що декілька ракет прямують у західному напрямку.

Про особливу небезпеку попередили Старокостянтинів, Хмельницької області, який окупанти атакують вже не вперше.

Близько 21:00 години у Старокостянтинові пролунали вибухи. За попередньою інформацією моніторингових пабліків, по ракетам відпрацювала ППО. Водночас, як пізніше повідомив Миколаївський Ваньок по Старкону працювали касетними ракетами Х-101.

О 21:08 моніторингові канали повідомили про те, що загроза для міста минула, проте триває дорозвідка.

Офіційної інформації про збиття ракет наразі не надходило. Повітряна тривога продовжує лунати у західних регіонах.

За повідомленням Львівської ОВА, атака росіян була спрямована на Хмельниччину, проте загроза є і для Львівської області.

Водночас у Повітряних силах попередили про те, що в українському небі продовжують рух ворожі ударні БпЛА.

1 група у північно-східні частині Вінниччини, вектор руху Вінниця;

2 група на півдні Київщини, вектор руху Вінниця;

3 група на межі Кіровоградської та Миколаївської областей, курс південно-західний.

Разом з тим, станом на 21:30 мапа тривога України змінила свій вигляд. Зокрема, відбій повітряної тривоги пролунав у Закарпатській, Львівській, Волинській, Рівненській, Тернопільській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях.

Як повідомляє паблік "Реальний Хмельницький", Станом на 21:30, загроза лише від шахедів. Два в Вінницькій області, прямують на захід.

О 21:38 стало відомо про те, що ворожий ударний БпЛА пролітає над передмістям Вінниці. Рухається зі східного напрямку.

За кілька хвилин, о 21:44, сигнал повітряної тривоги пролунав в Одеській області. Попередили про загрозу БпЛА, який зайшов у простір Одеської області з боку Миколаївської.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що росіяни масовано атакували Київ ракетами. Вибухи пролунали одразу в кількох районах міста.