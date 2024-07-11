Воздушная тревога раздается в части областей Украины: в Хмельницкой области слышали взрывы

Ракеты и беспилотники направлялись на запад

Вечером, 11 июля, в Украине была объявлена воздушная тревога. Опасность угрожала западным регионам, в частности несколько ракет нацелились на Хмельницкую область.

Об этом сообщили Воздушные силы Украины в своем Telegram. Отметили, что несколько ракет следуют в западном направлении.

Об особой опасности предупредили Староконстантинов, Хмельницкой области, который оккупанты атакуют уже не впервые.

Около 21:00 в Староконстантинове прогремели взрывы. По предварительной информации мониторинговых пабликов, по ракетам отработало ПВО. В то же время, как позже сообщил Николаевский Ваньок по Старкону, работали кассетными ракетами Х-101.

В 21.08 мониторинговые каналы сообщили о том, что угроза для города миновала, однако продолжается доразведка.

Официальная информация о сбитии ракет пока не поступала. Воздушная тревога продолжает звучать в западных регионах.

По сообщению Львовской ОВА, атака россиян была направлена на Хмельницкую область, однако угроза есть и для Львовской области.

В то же время в Воздушных силах предупредили о том, что в украинском небе продолжают движение вражеские ударные БпЛА.

1 группа в северо-восточной части Винницкой области, вектор движения Винница;

2 группа на юге Киевской области, вектор движения Винница;

3 группа на границе Кировоградской и Николаевской областей, курс юго-западный.

Вместе с тем по состоянию на 21:30 карта тревога Украины изменила свой вид. В частности, отбой воздушной тревоги раздался в Закарпатской, Львовской, Волынской, Ровенской, Тернопольской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях.

Как сообщает паблик "Реальный Хмельницкий", по состоянию на 21:30 угроза только от шахедов. Два в Винницкой области, направляются на запад.

В 21:38 стало известно о том, что вражеский ударный БпЛА пролетает над пригородом Винницы. Движется с восточного направления.

Через несколько минут, в 21:44, сигнал воздушной тревоги раздался в Одесской области. Предупредили об угрозе зашедшего в пространство Одесской области БпЛА со стороны Николаевской.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что россияне массированно атаковали Киев ракетами. Взрывы раздались сразу в нескольких районах города.