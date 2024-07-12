Каждый вылет может быть боевым: Россию уличили в неприятном маневре с ракетоносителями

Очередная коварная затея врага

Неприятный сюрприз для украинцев ― Россия начала снаряжать борты стратегических бомбардировщиков Ту-95МС на авиабазе "Оленья" в Мурманской области. Поэтому мониторинги больше не смогут отслеживать количество снаряженных ракетами бортов.

Каждый вылет бомбардировщиков теперь будет восприниматься как боевой. Об этом сообщает телеграм-канал Tracking.

Ту-95МС снаряжают ракетами на авиабазе "Оленья"

Мониторинги обратили внимание, что после ракетной атаки 8 июля 2024 борта Ту-95МС не осуществляли передислокацию. Ранее они совершали перелет на авиабазу "Энгельс-2" для снаряжения ракетами.

Несмотря на отсутствие передислокации, бомбардировщики обстреляли Украину ракетами вечером 11 июля. Это означает, что их снарядили ракетами на авиабазе "Оленья".

"Если раньше для снаряжения крылатыми ракетами Х-101 Ту-95МС совершали перелет на АБ "Энгельс-2", то теперь все снаряжение происходит прямо на авиабазе "Оленья".

Отслеживать количество бортов, снаряженных ракетами, теперь будет невозможно. Потому каждый вылет может быть боевым", ― говорится в сообщении.

Теперь самолеты снаряжаются ракетами сразу на базе "Оленья"

Россия расширила количество авиабаз, где возможна зарядка самолетов ракетами, до трех. Мониторинговый канал назвал их:

"Оленья" в Мурманской области; "Дягилево" в Рязанской области; "Энгельс-2" в Саратовской области.

"Учитывая активность разных типов бомбардировщиков (Ту-95МС, Ту-160 и Ту-22М3) и изменение тактики, в дальнейшем нас ожидает больше "сюрпризов", — говорится в сообщении.

Авиабаза "Оленья" находится в Мурманской области

Для справки: стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС регулярно используется для обстрела Украины. Он является носителем ракет Х-101 и Х-55/555. Самолет создавали для того, чтобы он мог нести стратегические крылатые ракеты большой дальности. Ту-95МС входит в список объектов так называемой ядерной триады РФ.

"Телеграф" ранее сообщал, почему над Киевом сбили не все ракеты 8 июля. Ситуацию прояснил бывший спикер Воздушных сил ВС Украины Юрий Игнат.