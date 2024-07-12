В Харьковской области во время эвакуации на растяжке подорвались люди: много пострадавших

По даному факту начато расследование

В Волчанской общине Харьковской области шесть человек подорвались на растяжке. Это произошло во время эвакуации.

Об этом сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры. По данным следствия, утром 12 июля в селе Старица Волчанской общины во время эвакуации через лесополосу шесть человек подорвались на растяжке, которую оставили после себя оккупанты.

В прокуратуре подчеркнули, что у троих из пострадавших острая реакция на стресс. У других троих — взрывные ранения.

При процессуальном руководстве Чугуевской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины). Досудебное расследование проводит ОП №1 Чугуевского РУП ГУНП в Харьковской области.

Старица на карте

Напомним, ранее "Телеграф" писал, как сейчас выглядит Волчанск со спутника. Российские оккупанты почти полностью уничтожили город. На снимках видно, что от города практически ничего не осталось. Больше всего пострадала его северная часть.