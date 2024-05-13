Попали несколько раз: российские снайперы расстреляли эвакуационный автомобиль полицейских (фото)

Эвакуацию осуществляли трое правоохранителей

Во время эвакуации людей из Волчанска, где еще остается около 200 гражданских, российские снайперы обстреляли автомобиль полицейских. Американский бронированный внедорожник Toyota Hilux спас сразу три жизни.

Об этом сообщает Национальная полиция Украины. Отмечают, что автомобиль получил полгода назад, как помощь от правительства США для правоохранителей Харьковской области.

"Сегодня на окраине города Волчанск Чугуевского района Харьковской области автомобиль с полицейскими попал под вражеский стрелковый обстрел. К счастью, обошлось без жертв. Эвакуацию осуществляли двое полицейских под руководством начальника территориального подразделения", — говорится в сообщении.

Один из правоохранителей, который был в машине во время инцидента, начальник отдела полиции Максим Стецина отметил, что одна из пуль попала в лобовое стекло, где сидел водитель. Однако не смогла его пробить.

"Мы заехали на улицу, откуда нужно было забрать людей, услышали выстрелы в свою сторону из окрестностей Волчанска. У нас было попадание в лобовое стекло, где сидел водитель, а также пассажирские окна и двери. Когда мы повернули, то нам пробили колесо и в след также стреляли", – рассказывает полицейский.

Начальник отдела полиции Максим Стецина

Снайперы стреляли прицельно

Попали в водительское стекло

Стреляли несколько раз

Сейчас автомобиль снова в строю и продолжает обеспечивать эвакуацию населения.

В полиции отмечают, что по вопросам эвакуации можно обратиться на горячую линию по телефону 0-800-33-92-91, спецлинию полиции 102 или в ближайшие отделения полиции Харьковщины.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что российские оккупанты превращают Волчанск в Бахмут или Авдеевку. Тактика террористов одинакова – оставить после себя выжженную землю.