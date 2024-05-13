Влучили кілька разів: російські снайпери розстріляли евакуаційне авто поліціянтів (фото)

Евакуацію здійснювали троє правоохоронців

Під час евакуації людей з Вовчанська, де ще залишається близько 200 цивільних, російські снайпери обстріляли автівку поліцейських. Американський броньований позашляховик Toyota Hilux врятував одразу три життя.

Про це повідомляє Національна поліція України. Зазначають, що автівку отримали пів року тому, як допомогу від уряду США для правоохоронців Харківської області.

"Сьогодні на околиці міста Вовчанськ Чугуївського району Харківської області автомобіль з поліцейськими потрапив під ворожий стрілецький обстріл. На щастя, обійшлось без жертв. Евакуацію здійснювали двоє поліцейських під керівництвом начальника територіального підрозділу", — йдеться в повідомленні.

Один з правоохоронців, який був в автівці під час інциденту, начальник відділу поліції Максим Стецина зауважив, що одна з куль влучила у лобове скло, де сидів водій. Однак не змогла його пробити.

"Ми заїхали на вулицю, звідки треба було забрати громадян, почули постріли у свій бік з околиць Вовчанська. У нас було влучання у лобове скло, де сидів водій, а також пасажирські вікна та двері. Коли ми повернули, то нам пробили колесо і в слід також стріляли", – розповідає поліціянт.

Начальник відділу поліції Максим Стецина

Снайпери стріляли прицільно

Влучили у водійське скло

Стріляли кілька разів

Нині автівка знову в строю та продовжує забезпечувати евакуацію населення.

В поліції наголошують, що з питань евакуації можна звернутись на гарячу лінію за номером телефону 0-800-33-92-91, спецлінію поліції 102 або до найближчих відділень поліції Харківщини.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що російські окупанти перетворюють Вовчанськ на Бахмут чи Авдіїївку. Тактика терористів однакова — залишити після себе випалену землю.