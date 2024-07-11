Росія не жалкує піхоти: що відбувається на Харківському напрямку (карта)

"М’ясні штурми" продовжуються

Нещодавно росіяни просунулись на Куп’янському напрямку, а тепер окупаційні війська накопичують сили на Харківському напрямку. Ворог не жалкує піхоту, застосовуючи тактику багатохвильних атак.

Попри величезні втрати військових, ворог продовжує штурмувати позиції Сил оборони. Про це командир підрозділу "Терра" у складі 3 окремої штурмової бригади (ОШБр) Микола "Абдула" Волохов розповів у етері телемарафону.

Ситуація на Харківському напрямку

"Ворог шукає слабке місце в українській обороні. На цей час в зоні відповідальності 3 ОШБр таких слабких місць він не знаходить. Проводять штурмові дії, ворог не жалкує свою піхоту. Вдень дуже спекотно, але окупанти посилають піхоту, шлях якої закінчується смертю", ― сказав Волохов.

Росіяни суттєво не змінюють тактику, роблячи ставку на "м’ясні штурми". Ворог застосовує багатохвильні атаки. Поранених та загиблих змінюють, і знову відправляють штурмувати позиції Сил оборони. І це попри величезні втрати у ворога.

"Для росіян локальна невдача, втрата тих самих 90% того, що вони сюди "загнали", не призводить суттєво до зміни тактики й задуму. Вони продовжують реалізовувати теж саме, наганяти піхоту, замінювати загиблих на новоприбулих і пробувати знову і знову. Застосовують часто тактики багатохвильних атак ― не впоралась перша, друга, десята, п'ятнадцята хвиля ― давайте шістнадцяту спробуємо", ― розповів військовий.

"М’ясні штурми" продовжуються, а от техніку ворог більше береже. Через спеку росіяни застосовують менше бронетехніки, проте зовсім від її використання не відмовляються. Зниження використання такого озброєння пов’язано з його некоректною роботою через високу температуру. Це і призвело до незначної корекції тактики.

"Бронетехніки застосовує зараз дещо менше, але й артилерія ствольна, і реактивні системи, і авіація ― все продовжують використовувати на цій ділянці", ― розповів "Абдула".

За даними Генштабу на 16:00 середи, 10 липня, росіяни тричі намагались атакувати оборонні рубежі українських підрозділів. Окупаційні війська штурмували позиції Сил оборони поблизу Вовчанська та Глибокого. Без успіхів для ворога.

Росіяни безуспішно штурмують позиції ЗСУ

"Телеграф" раніше повідомляв, що росіяни захопили важливе село. Від нього до Покровська, "західної брами" Донеччини, усього 26 км.