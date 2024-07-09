Ворог готує новий прорив на Харківщині? Експерт назвав можливий напрямок (карта)

Окупанти просунулись у напрямку річки Оскіл

Російські окупанти продовжують тиснути на Сили оборони на Куп'янському напрямку. Зокрема, ворогу вдалося просунутись біля села Піщане Харківської області.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив військовий оглядач групи "Інформаційний спротив" Костянтин Машовець. Він звернув увагу на виступ, що утворився в районі цього населеного пункту.

"На Куп'янському напрямку, схоже, назріває криза, схожа із "очеретинським проривом". Від передових позицій противника в районі с. Піщане до річки Оскіл залишилось "по прямій" трохи більше 10 км", — написав Машовець.

Ситуація біля с. Піщане станом на 9 липня (за даними аналітиків DeepState)

Варто зазначити, що "очеретинським проривом" оглядач називає наступ росіян навесні 2024 року. Тоді після захоплення Авдіївки їм вдалося прорвати українську оборону та захопити Очеретине Донецької області та ще декілька навколишніх населених пунктів поблизу.

Нагадаємо, вдень 8 липня росіяни влаштували масштабний обстріл України. Зокрема у Києві ракета потрапила до дитячої лікарні "Охмадит", а у Кривому Розі було зруйновано будівлю Північного ГЗК. Через це по всій країні загинуло понад 30 людей і понад сотню дістали поранення.