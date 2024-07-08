Найбільше жертв у столиці: стало відомо, скільки загиблих та постраждалих після ракетного обстрілу

До ліквідації наслідків ворожих атак залучили понад 600 рятувальників по всій країні

Через масовану ракетну атаку 8 липня в Україні загинули 33 людини та 140 отримали поранення. Найбільше жертв та постраждалих у столиці ― 22 та 74 відповідно.

У Дніпропетровській області, де Росія атакувала Дніпро та Кривий Ріг, 11 загиблих та 64 поранених. Ще двоє жителів Київської області отримали поранення, про що повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Пізніше голова Офісу президента України Андрій Єрмак повідомив, що через ворожі атаки загинули 36 людей. Тобто на три більше, ніж у зведенні ДСНС.

У повідомленні ДСНС йдеться, що вдалось врятувати 19 людей. З них 11 киян та 8 жителів Дніпропетровщини.

"Всього до робіт по Україні залучено 619 рятувальників і 132 одиниці техніки", ― повідомляє пресслужба ДСНС.

Зазначимо, що зранку у понеділок Росія влаштувала ракетний обстріл різних міст України. Він став продовженням нічної атаки мирних міст.

Під ударом опинилась цивільна інфраструктура. Росіяни зруйнували будинки звичайних українців, медзаклади та інші об’єкти. Зокрема, раніше "Телеграф" повідомляв про наслідки удару по п’ятиповерховому будинку у Києві. На місці побував кореспондент Ян Доброносов.

"Телеграф" також показав ексклюзивні кадри з території лікарні "Охматдит", в яку поцілила російська ракета. Хворих дітей евакуювали, почався розбір завалів.

Серед людей, які розбирали завали, помітили ветерана з протезом. Стало відомо ім’я цього чоловіка.