"Ворог удосконалюється": Ігнат пояснив, чому не вдалося збити всі російські ракети

33 ракети вдалося збити протиповітряній обороні

Ворог постійно удосконалює не лише розвідувальні та ударні БпЛА, а й інші засоби повітряного нападу, зокрема, крилаті та балістичні ракети, які росіяни застосовували для масованої атаки по Україні у понеділок, 8 липня. Як наслідок, їх стає важче виявляти та знищувати.

Про це розповів колишній речник Повітряних сил України Юрій Ігнат. Допис зробив у своєму обліковому записі у Facebook. За його словами, росіяни почали оснащувати свої ракети додатковими засобами, зокрема радіолокаційними та тепловими пастками.

"Враховуючи нічну атаку, російські терористи випустили по наших містах 44 ракети різних типів. 33 вдалось збити протиповітряній обороні… Під час сьогоднішнього удару крилаті ракети летіли на надмалих висотах, бойова робота по них велася подекуди на висоті до півсотні метрів, що, звісно, теж може призвести до жахливих наслідків на землі", — написав Ігнат.

Колишній спікер також наголосив на тому, що в жодному разі не можна ігнорувати тривогу, особливо, коли точно відомо про рух ракет чи дронів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що у понеділок, 8 липня, росіяни поцілили ракетою у дитячу лікарню "Охматдит".

Фоторепортаж від Яна Доброносова "Телеграф" публікує у цьому матеріалі: Евакуація дітей, люди під завалами та велике горе: наслідки удару по "Охматдиту" (ексклюзивні фото)