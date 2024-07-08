"Враг совершенствуется": Игнат объяснил, почему не удалось сбить все российские ракеты

33 ракеты удалось сбить противовоздушной обороне

Враг постоянно совершенствует не только разведывательные и ударные БПЛА, но и другие средства воздушного нападения, в частности крылатые и баллистические ракеты, которые россияне применяли для массированной атаки по Украине в понедельник, 8 июля. Как следствие, их становится труднее обнаруживать и уничтожать.

Об этом рассказал бывший пресс-секретарь Воздушных сил Украины Юрий Игнат. Сообщение сделал в своем аккаунте в Facebook. По его словам, россияне начали оснащать свои ракеты дополнительными средствами, в том числе радиолокационными и тепловыми ловушками.

"Учитывая ночную атаку, российские террористы выпустили по нашим городам 44 ракеты разных типов. 33 удалось сбить противовоздушной обороне… Во время сегодняшнего удара крылатые ракеты летели на сверхмалых высотах, боевая работа по ним велась где-то на высоте до полусотни метров, что может привести к ужасным последствиям на земле", — написал Игнат.

Бывший спикер также отметил, что ни в коем случае нельзя игнорировать тревогу, особенно, когда точно известно о движении ракет или дронов.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что в понедельник, 8 июля, россияне попали ракетой в детскую больницу "Охматдет".

Фоторепортаж Яна Доброносова "Телеграф" публикует в этом материале: Эвакуация детей, люди под завалами и большое горе: последствия удара по "Охматдету" (эксклюзивные фото)