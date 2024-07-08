Больше всего жертв в столице: стало известно, сколько погибших и пострадавших после ракетного обстрела
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К ликвидации последствий вражеских атак привлекли более 600 спасателей по всей стране.
Из-за массированной ракетной атаки 8 июля в Украине погибли 33 человека и 140 получили ранения. Больше всего жертв и пострадавших в столице — 22 и 74 соответственно.
В Днепропетровской области, где Россия атаковала Днепр и Кривой Рог, 11 погибших и 64 раненых. Еще двое жителей Киевской области получили ранения, о чем сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
Позже глава Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что из-за вражеских атак погибли 36 человек. То есть на три больше, чем в сводке ГСЧС.
В сообщении ГСЧС говорится, что удалось спасти 19 человек. Из них 11 киевлян и 8 жителей Днепропетровщины.
"Всего к работам по Украине привлечены 619 спасателей и 132 единицы техники", ― сообщает пресс-служба ГСЧС.
Отметим, что утром в понедельник Россия устроила ракетный обстрел разных городов Украины. Он стал продолжением ночной атаки мирных городов.
Под ударом оказалась гражданская инфраструктура. Россияне разрушили дома обычных украинцев, медучреждения и другие объекты. В частности, ранее "Телеграф" сообщал о последствиях удара по пятиэтажному дому в Киеве. На месте побывал корреспондент Ян Доброносов.
"Телеграф" также показал эксклюзивные кадры с территории больницы "Охматдет", в которую попала российская ракета. Больных детей эвакуировали, начался разбор завалов.
Среди людей, которые разбирали завалы, заметили ветерана с протезом. Стало известно имя этого человека.