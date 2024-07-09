Байден зустрінеться з Зеленським після удару РФ по "Охматдиту": що обіцяє

Не можна ігнорувати російський терор

Президент США Джо Байден відреагував на ракетний удар по Україні, під час якого постраждала дитяча лікарня "Охматдит". Він заявив, що цього тижня у Вашингтоні під час зустрічі з президентом Володимиром Зеленським разом з союзниками оголосить про "нові заходи з посилення протиповітряної оборони України".

Про це йдеться на сайті Білого дому. Президент США наголосив, що російський удар, який у понеділок забрав десятки життів, чергове нагадування світові про жорстокість РФ.

За його словами, світ має продовжувати підтримувати Україну в цей важкий момент і не ігнорувати російську агресію та терористичні злочини Путіна.

"Разом з нашими союзниками ми оголосимо про нові заходи з посилення протиповітряної оборони України, щоб допомогти захистити їхні міста і цивільне населення від російських ударів. Сполучені Штати стоять з народом України", — заявив Байден.

Нагадаємо, що західні політики приголомшені ударом РФ по "Охматдиту". Вони називають Росію найбільшою загрозою для світу та найпідступнішою державою.

Водночас Росія витратила мільйони на ракетну атаку по Україні. Forbes підрахував вартість загального залпу та збитих ракет.

Раніше "Телеграф" писав, що Рада безпеки ООН збереться обговорити удар по Києву, але головує там Росія.