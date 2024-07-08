Росія витратила мільйони на ракетну атаку по Україні: скільки саме, підрахував Forbes
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Людське життя коштує дорожче
Росія витратила на масовану атаку по Україні 8 липня від $200 млн до $250 млн. Водночас вартість збитих ракет становить від $160 млн до $200 млн.
Про це пише Forbes. Зазначається, що було випущено по Україні 38 ракет різних типів, а збито — 30 об'єктів.
"З огляду на те, що точний розподіл ракет за типами залишається невідомим, Forbes оцінює загальну вартість залпу в межах від $200 млн до $250 млн", — пише видання.
Водночас вартість збитих ракет оцінюється від $160 млн до $200 млн.
Нагадаємо, що Повітряні Сили України знищили 30 ракет:
- одну аеробалістичну ракету Х-47М2 "Кинджал";
- три балістичні ракети "Іскандер-М";
- 11 крилатих ракет Х-101;
- 12 крилатих ракет "Калібр";
- три керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69.
Російська масована атака по Україні почалась о 10-й ранку, удар був комбінований з використанням ракет повітряного, морського та наземного базування. Під час атаки вибухи пролунали у Києві, Дніпрі, Кривому Розі, Словʼянську, Краматорську тощо. Масштаб руйнувань по всій країні колосальний, але найбільше постраждала дитяча лікарня "Охматдит", в яку влучила крилата ракета.
У Кривому Розі було влучання в адміністративний об'єкт, внаслідок чого загинуло 10 людей та понад 30 поранено.
Раніше "Телеграф" писав, що західні політики приголомшені ударом РФ по "Охматдиту".