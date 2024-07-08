Россия потратила миллионы на ракетную атаку по Украине: сколько именно, подсчитал Forbes

Человеческая жизнь стоит дороже

Россия потратила на массированную атаку по Украине 8 июля от $200 млн до $250 млн. В то же время стоимость сбитых ракет составляет от $160 до $200 млн.

Об этом пишет Forbes. Отмечается, что было выпущено по Украине 38 ракет разных типов, а сбито — 30 объектов.

"Учитывая, что точное распределение ракет по типам остается неизвестным, Forbes оценивает общую стоимость залпа в пределах от $200 млн до $250 млн”, — пишет издание.

В то же время стоимость сбитых ракет оценивается от $160 до $200 млн.

Напомним, что Воздушные Силы Украины уничтожили 30 ракет:

одну аэробаллистическую ракету Х-47М2 "Кинжал";

три баллистических ракеты "Искандер-М";

11 крылатых ракет Х-101;

12 крылатых ракет "Калибр";

три управляемых авиационных ракеты Х-59/Х-69.

Российская массированная атака по Украине началась в 10 утра, удар был комбинирован с использованием ракет воздушного, морского и наземного базирования. Во время атаки взрывы прогремели в Киеве, Днепре, Кривом Роге, Славянске, Краматорске и т.д. Масштаб разрушений по всей стране колоссальный, но больше всего пострадала детская больница "Охматдет", в которую попала крылатая ракета.

В Кривом Роге было попадание в административный объект, в результате чего погибли 10 человек и более 30 ранены.

Ранее "Телеграф" писал, что западные политики ошеломлены ударом РФ по "Охматдету".