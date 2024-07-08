Україна успішно застосовувала ATACMS по цілям у Криму: що там втратили росіяни

У Білому домі зазначили, що українці мають успіхи на фронті

Українська армія успішно змогла успішно застосувати ракети ATACMS для удару по російських об’єктах у тимчасово окупованому Криму. При цьому вона це робила кілька разів.

Про це розповів координатор Ради безпеки США зі стратегічних питань Джон Кірбі під час брифінгу у Білому домі. Він зазначив, що ЗСУ таким чином знищили зенітно-ракетні комплекси, командні пункти та аеродроми.

При цьому Кірбі підкреслив, що українська армія змогла знову продемонструвати, що завдяки підтримці Заходу може успішно стримувати найбільшу армію Європи.

"Україна застосувала ударні ракети великої дальності ATACMS у Криму, знищивши російські зенітно-ракетні комплекси, командні пункти, аеродроми", — сказав він і додав, що ЗСУ також змогли потопити крилатою ракетою черговий корабель у Севастопольському порту, через що Чорноморський флот РФ залишив Крим.

Кірбі не уточнив, коли саме сталися згадані епізоди.

Варто зазначити, що Україна лише раз офіційно підтверджувала застосування ATACMS для цілей у Криму. Це сталося 30 травня, коли ЗСУ знищили поромну переправу до Керчі.

Водночас в Інституті вивчення війни (ISW) зазначають, що якщо Україна отримає дозвіл на удари цими ракетами по російській території, то вона зможе суттєво підривати масштабні операції окупаційних військ.

Нагадаємо, у Криму між селами Малий Маяк та Виноградне Алуштинського району в ніч проти 7 липня стався потужний вибух. В результаті почалася сильна пожежа на газопроводі.