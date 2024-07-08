Росіяни просунулися на фронті у трьох місцях: з’явилася свіжа карта

Запеклі бої продовжуються

Російські окупанти продовжують тиснути на низку напрямків на сході України. При цьому їм вдалося трохи просунутися у трьох місцях.

Про це повідомляють аналітики ресурсу DeepState у своєму telegram-каналі. Зазначається, що загарбники досягли прогресу у двох місцях на Донеччині та в одному місці Харківської.

Зокрема, просування зафіксовано у районі населеного пункту Петропавлівка, що на Куп’янському напрямі.

Петропавлівка на карті

Також росіяни відтіснили ЗСУ у районі Євгенівки. Населений пункт знаходиться на Покровському напрямі, де щоденно відбувається найбільша кількість бойових зіткнень.

Євгенівка

Ще про одне тактичне досягнення росіян повідомляється з району населеного пункту Красногорівка, що на Кураховському напрямі, неподалік Мар’їнки.

Красногорівка

Як повідомлялося раніше, вдень 8 липня росіяни влаштували масштабний обстріл України. Зокрема у Києві ракета потрапила до дитячої лікарні "Охмадит", а у Кривому Розі було зруйновано будівлю Північного ГЗК. Через це по всій країні загинуло понад 30 людей і понад сотню дістали поранення.