Россияне продвинулись на фронте в трех местах: появилась свежая карта

Ожесточенные бои продолжаются

Российские оккупанты продолжают давить на ряде направлений на востоке Украины. При этом им удалось незначительно продвинуться в трех местах.

Об этом сообщают аналитики ресурса DeepState в своем telegram-канале. Отмечается, что захватчики достигли прогресса в двух местах в Донецкой области и в одном месте Харьковской.

В частности, продвижение зафиксировано в районе населенного пункта Петропавловка, что на Купянском направлении.

Петропавловка на карте

Также россияне оттеснили ВСУ в районе Евгеновки. Населенный пункт находится на Покровском направлении, где ежедневно происходит наибольшее количество боевых столкновений.

Евгеновка

Еще об одном тактическом достижении россиян сообщается из района населенного пункта Красногоровка, что на Кураховском направлении, неподалеку от Марьинки.

Красногоровка

Как сообщалось ранее, днем 8 июля россияне устроили масштабный обстрел Украины. В частности в Киеве ракета попала в детскую больницу "Охмадет", а в Кривом Роге было разрушено здание Северного ГОК. Из-за этого по всей стране погибло более 30 человек и более сотни получили ранения.