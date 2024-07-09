Росія пережила "запальну" ніч: її атакували десятки дронів, спалахнули пожежі (фото та відео)

Війна повернулася на територію країни, яка її розв’язала

У ніч на вівторок, 9 липня, територія Росії зазнала масштабної атаки безпілотниками. Вибухи лунали в Бєлгородській, Ростовській, Воронезькій, Волгоградській та Курській областях, є руйнування, спалахнули пожежі.

Бєлгородська область

Незабаром після опівночі губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков написав у своєму Telegram-каналі, що регіон зазнав атаки БПЛА. За його даними, під удар потрапили кілька міст та сіл: Бєлгород, Шебекіне, Нова Таволжанка, Дроновка та інші населені пункти. Гладков заявив про загибель однієї людини, ще кілька дістали поранення. Є руйнування, виникли проблеми з електропостачанням.

Ростовська область

Незабаром губернатор Ростовської області Василь Голубєв заявив, що її атакували кілька десятків безпілотників. Більшість із них нібито були знищені силами ППО, але в Родіоново-Несвітайському районі сталося спалах двох трансформаторів. Місцеві пабліки опублікували відео пожежі на підстанції у Родіоново-Несвітайському районі.

Волгоградська область

Декілька безпілотників атакували місто Калач-на-Дону у Волгоградській області близько 4 ранку. Місцеві жителі повідомили, що пролунало близько десятка вибухів. Губернатор області Андрій Бочаров повідомив, що атака БПЛА нібито була "припинена", але внаслідок падіння уламків виникли спалахи на підстанції м. Фролово та нафтобазі м. Калач-на-Дону. На місці пожежі на нафтобазі працюють кілька пожежних розрахунків.

РосЗМІ пишуть, що попередньо, БПЛА влучили по цистерні з пальним та хлібозаводом. На місці прильоту сильна пожежа, хмара чорного диму здіймається у небо.

Воронезька та Курська області

Також росЗМІ повідомляють про атаку безпілотників на Воронезьку область, всі дрони нібито були знищені. Крім того, вони пишуть, що вночі було збито 4 БПЛА літакового типу у Курському та Жовтневому районах Курської області.

Важливо мати на увазі, що російська влада регулярно подає спотворену інформацію. Тому реальна картина може кардинально відрізнятись від їхніх заяв.

Як повідомляв "Телеграф", у ніч на 7 липня дрони атакували Воронезьку область. Вибухи пролунали в Підгірському районі, почалася детонація вибухонебезпечних об’єктів.