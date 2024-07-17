У Києві пролунав потужний вибух: уламки збитого дрона впали в одному з районів (оновлено)

У бік столиці рухались ворожі дрони

У Києві пролунали потужні вибухи. Попередньо повідомляється про роботу ППО, а також падіння уламків, які спричинили пожежу.

Про це інформує мер столиці Віталій Кличко. Зауважимо, що, за даними моніторингових чатів, у Київській області було зафіксовано ворожі "шахеди".

"Вибухи на лівому березі столиці. Працюють сили ППО", — йдеться у повідомленні.

UPD: Станом на 23:39 наслідків обстрілу, пошкоджень внаслідок падіння уламків в Дарницькому районі столиці наразі не виявлено. Як повідомив раніше Віталій Кличко, рятувальники на місці падіння уламків не виявили загоряння.

Унаслідок атаки у Дарницькому районі столиці сталось загоряння між житловим будинком та навчальним закладом, повідомив міський голова Кличко.

Моніторингові чати повідомляли про роботу мобільних вогневих груп на лівобережжі Києва — на півдні Деснянського та Дніпровського районів.

Зауважимо, що під час атак на Україну, випущені Росією "шахеди", залітають і у Білорусь. Аж так у вівторок, 16 липня, російський дрон-камікадзе типу "шахед" розбився у Жовтневому районі Гомельської області Білорусі. Він залетів у повітряний простір цієї країни в районі 8:40. За даними моніторів, "шахед" упав між населеними пунктами Паричі та Любань Гомельської області, що за 55 км від міста Бобруйськ і за 120 км від кордону з Україною.

Раніше "Телеграф" писав, що у ніч 16 липня внаслідок падіння уламків дронів пошкоджено дві нежитлові будівлі в одному з районів області. Також сталося загоряння стерні на приватному подвір'ї, яке оперативно ліквідували рятувальники. В іншому районі уламки впали на відкритій місцевості.