У Києві та низці областей оголосили повітряну тривогу: де пролунав вибух (оновлено)

В одній із областей було голосно

Вдень 16 липня у Києві та ще кількох областях України було оголошено повітряну тривогу. Є загроза обстрілу з боку російських окупантів.

У моніторингових Telegram-каналах повідомляють про підвищену активність ворожої тактичної авіації. Усіх просять перебувати у укриттях до відповідного розпорядження.

О 12:13 розпочався відбій повітряної тривоги. Проте Київська, Чернігівська, Сумська, Полтавська, Луганська області, а також Крим поки що залишаються "червоними" на карті тривог. Пізніше до них додалася Харківська.

12:40 Одну ракету вдалося збити.

12:30 Ракета перестала існувати у межах Чернігівщини.

12:29 Ракета продовжує рух у напрямку Київської області.

12:27 Зафіксовано ракету курсом на Козелець/Десну.

12:24 Дві ракети летять у бік Ніжина.

12:22 Тривога відновилася і на Харківщині. При цьому в мережі повідомляють, що вильотів немає.

12:18 Повідомляють про ракету Х-59 курсом на Чернігівщину, Ніжин.

12:13 У соціальних мережах також пишуть, що у Ніжинському районі пролунав вибух. Загроза обстрілу все ще зберігається.

11:59 Було зафіксовано авіаційну ракету курсом на Чернігівщину із Сумської області. Вже о 12:07 повідомляється, що ракета більше не фіксується. Ціль перестала існувати в межах Ніжинського району Чернігівської області.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що російські окупанти обстріляли ринок у Херсоні. Атака по цивільному об’єкту відбувся з самого ранку 16 липня. В результаті було пошкоджено бізнес-центр та торгові приміщення.