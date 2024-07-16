В Киеве и ряде областей объявили воздушную тревогу: где прогремел взрыв (обновлено)

В одной из областей было громко

Днем 16 июля в Киеве и еще нескольких областях Украины была объявлена воздушная тревога. Есть угроза обстрела со стороны российских оккупантов.

В мониторинговых Telegram-каналах сообщают о повышенной активности вражеской тактической авиации. Всех просят находиться в укрытиях до соответствующего распоряжения.

В 12:13 начался отбой воздушной тревоги. Однако Киевская, Черниговская, Сумская, Полтавская, Луганская области, а также Крым пока остаются "красными" на карте тревог. Позже к ним добавилась Харьковская.

12:40 Одну ракету удалось сбить.

12:30 Ракета перестала существовать в пределах Черниговщины.

12:29 Ракета продолжает движение в направлении Киевской области.

12:27 Зафиксирована ракета курсом на Козелец/Десну.

12:24 Две ракеты летят в сторону Нежина.

12:22 Тревога возобновилась и в Харьковской области. При этом в сети сообщают, что "вылетов нет".

12:18 Сообщают о ракете Х-59 курсом на Черниговщину, Нежин.

12:13 В социальных сетях также пишут, что в Нежинском районе прогремел взрыв. Угроза обстрела все еще сохраняется.

11:59 Была зафиксирована авиационная ракета курсом на Черниговщину из Сумской области. Уже в 12:07 сообщается, что ракета больше не фиксируется. Цель перестала существовать в пределах Нежинского района Черниговской области.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что российские оккупанты обстреляли рынок в Херсоне. Атака по гражданскому объекту произошел с самого утра 16 июля. В результате был поврежден бизнес-центр и торговые помещения.