Ворог атакував Київщину дронами: уламки впали в двох районах

Внаслідок падіння уламків спалахнула пожежа

У ніч 16 липня, російські окупанти здійснили чергову атаку на Київщину, застосувавши ударні дрони. Повітряна тривога лунала в регіоні двічі й тривала майже всю ніч.

Сили протиповітряної оборони успішно відпрацювали по ворожих цілях. Про це повідомив начальник Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко.

Внаслідок падіння уламків дронів пошкоджено дві нежитлові будівлі в одному з районів області. Також сталося загоряння стерні на приватному подвір'ї, яке оперативно ліквідували рятувальники. В іншому районі уламки впали на відкритій місцевості.

На щастя, внаслідок атаки ніхто не постраждав. Об'єкти критичної інфраструктури не пошкоджені.

Нагадуємо, днями ворог атакував Київщину. Повітряна тривога в області оголошувалася тричі протягом вечора та тривала загалом понад 7 годин.

У повітряному просторі регіону були зафіксовані ворожі ракети та ударні дрони. За інформацією очільника Київської ОВА Кравченка, в області працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі.

Оперативні служби зафіксували падіння уламків в трьох районах на відкритих місцевостях, поза межами населених пунктів. На щастя, постраждалих немає.

Раніше "Телеграф" писав, що у Київській області й не тільки лунала повітряна тривога. Де пролунали вибухи.