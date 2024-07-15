В Україні було оголошено масштабну повітряну тривогу: де пролунали вибухи

Під час тривог українців просять перебувати в безпеці

О 8:18 у понеділок, 15 липня, по всій Україні оголосили повітряну тривогу. Росіяни підняли у повітря винищувач МіГ-31К, існує загроза ракетного удару. О 8:43 дали відбій повітряної тривоги.

"Увага! Ракетна небезпека по всій території України! Зафіксовано зліт МіГ 31 К!", — попередили у Повітряних силах України.

UPD Під час тривоги в Одесі пролунали вибухи. Про це повідомило видання "РБК Україна" о 8:31. Крім того, вибухи чули у Миколаєві.

"Ракета з півдня! Через Миколаївщину! Курс на північний захід!", — попередили у ПС.

Як уточнили моніторінгові канали, зліт винищувача МіГ-31К зафіксовано з аеродрому "Саваслейка". Він розташований поблизу села з аналогічною назвою у Кулібакському районі Нижньогородської області. До кордону України — близько 700 км. На аеродромі з кінця 2021 року базується полк літаків МіГ-31К, озброєних балістичними ракетами Х-47М2 "Кинджал". Ці гіперзвукові ракети є дуже складними цілями для систем ППО через високу швидкість польоту (12350 км/год).

"Кинджал" — аеробалістична ракета, яка потенційно може нести ядерний заряд. Прийнята на озброєння російської армії у грудні 2017 року. Зовні вона схожа на балістичні ракети з ОТРК "Іскандер", а деякі експерти вважають, що саме на їх базі й розробили "Кинджал". Максимальна швидкість — 4080 м/c або 14 688 км/год, що робить її дуже складною ціллю для ППО. Ракета може вражати цілі до 2000 кілометрів. Саме тому, коли у повітря підіймається носій ракет МіГ-31К, то тривогу оголошують для всіх областей України.

Як повідомляв "Телеграф", минулої доби, 14 липня, росіянам вдалося просунутися на Покровському напрямку. За даними аналітиків deepstate, це сталося в Південному, біля Прогресу, Новоселівки Першої та Яснобродівки.